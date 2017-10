Iceta ofrece al PSC como "mediador" entre Rajoy y Puigdemont

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ofreció en la tarde de este miércoles a los socialistas catalanes como posibles negociadores entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont: "Negociación. Y si los que han de negociar no se deciden, les ayudaremos a buscar un mediador, y si quieren que seamos nosotros, lo seremos", dijo.

Iceta, en su intervención ante el consejo de alcaldes y alcaldesas del PSC, agregó: "Ni declaración unilateral de independencia ni [artículo] 155 [de la Constitución]. El dirigente socialista, además, lamentó que la mayoría independentista "ponga en riesgo las instituciones de autogobierno" de Cataluña y que en el Pleno previsto para el lunes "se pretenda persistir en el error", pues está prevista la proclamación de la independencia.

"No dejaremos de hacer lo que haga falta para defener las instituciones y el autogobierno de Cataluña, no dejaremos que malmetan en la convivencia y pongan a las instituciones fuera de la ley", agregó Iceta, quien dio las gracias a los alcaldes socialistas por actuar guiados por la "convivencia", el "respeto", la "tolerancia", la "democracia" y la "libertad". "Son los mejores defensores de la política", zanjó.

Cargas policiales

Iceta admitió que en ocasiones se tilda a los socialistas catalanes de "ingenuos, bobos o buenistas", pero añadió: "Nos da igual. Unos quieren ganar, otros quieren ganar. Nosotros ofrecemos un triste empate. Que empaten y que empaticen". El dirigente del PSC reconoció que en el marco de esta crisis ha "llorado" en ocasiones como el Pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre, por las "amenazas", y por la "contundente y desproporcionada actuación policial del 1-O".

"Lo peor de todo es que era innecesaria, no hacía falta. Ya no estábamos ante un referéndum, sino una movilización pacífica", comentó sobre las cargas policiales, si bien apuntó que "sería injusto hacer recaer sobre policías concretos la responsabilidad". "Alguien diseñó un dispositivo equivocado y por eso pediremos responsabilidades en el Congreso", dijo. Los socialistas pedirán próximamente la reprobación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Los matices del PSC

A priori, las declaraciones del primer secretario de los socialistas catalanes parecen alejarse de la línea oficial del PSOE. Ferraz ha instado reiteradamente a todas las partes a dialogar, pero ha venido defendiendo que esas conversaciones se produzcan en el seno de la comisión territorial que impulsó el grupo socialista en la Cámara baja. Los dirigentes del PSOE, hasta ahora, no han apoyado en público la idea de la mediación.

Fuentes del PSC consultadas por 20minutos aseguran que Iceta "siempre" habla de un "mediador" en "sentido figurado", porque "para ser mediador te tienen que reconocer las dos partes". "Se refiere a la idea de tender puentes, al instrumento de diálogo que ofrece el PSC", agregaron.

Carta de Iceta y propuesta de Iglesias

Aproximadamente a la misma hora a la que Iceta pronunció estas palabras en Barcelona, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció en el Congreso de los Diputados que había conversado con Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para proponerles pactar una mediación. "No me han dicho que no", agregó el número uno del partido morado, que dijo que también le había trasladado la propuesta a Miquel Iceta, quien la había valorado "positivamente".

Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió poco después que no puede hablar con quien ha planteado un "chantaje tan brutal al Estado". Aunque el líder de Podemos dijo que Rajoy no había respondido con una negativa, desde Moncloa se subrayó que el jefe del Ejecutivo le explicó que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que "no es negociable".

Iceta, por su parte, remitió una carta en la mañana de este miércoles al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para solicitarle que evite la proclamación de los resultados de la votación del 1-O, no proclame la independencia de Cataluña de forma unilateral y permita "una resolución democrática del conflicto político e institucional". El socialista también le reclamó que vuelva a cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía.