El PSOE ve "absolutamente oportuno" reprobar a Sáenz de Santamaría por "fracasar" el 1-O

"Bochorno". "Fracaso". "Vergüenza". "Lamentable". Son algunos de los adjetivos con los que la dirección del grupo parlamentario socialista define lo ocurrido el pasado domingo 1 de octubre en Cataluña. Y aunque sitúa la responsabilidad en los independentistas por hacer caso omiso a la ley y a los tribunales, el PSOE también critica la actuación del Gobierno y lanza todos los dardos contra la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El grupo socialista anunció este martes por boca de su portavoz, Margarita Robles, que pedirá la reprobación de la número dos del Ejecutivo. Este miércoles, fuentes de la dirección del grupo precisaron que la iniciativa se sustanciará primero en forma de interpelación y que, después, salvo que la vicepresidenta sea capaz de ofrecer "explicaciones clarísimas", se presentará una moción para pedir su reprobación. Podemos ya ha dicho que la apoyaría.

La dirección parlamentaria del PSOE argumenta que esa medida es "absolutamente oportuna" dada la "falta de respeto" a los españoles que la vicepresidenta cometió al decir el domingo que "no estaba pasando nada", cuando al mismo tiempo las imágenes de televisión demostraban que los independentistas habían logrado colocar miles de urnas y papeletas y, además, que se estaban produciendo "duras" cargas policiales que dieron "la vuelta al mundo".

Fracaso del Gobierno

Estas mismas fuentes son especialmente críticas al pronunciarse las cargas policiales del 1-O que, a juicio de la dirección del grupo parlamentario socialista, han supuesto para España "una vergüenza" internacional. "Me duele mucho que tenga que salir la Comisión Europea dando lecciones a España sobre el uso de la violencia, que el relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos abra un expediente a España... es un bochorno", señala una de estas voces.

Pero el fracaso de Sáenz de Santamaría, insiste la dirección de los diputados socialistas, viene de lejos: ella es quien "ha pilotado" la denominada operación diálogo u operación Cataluña, quien "ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en condiciones lamentables", quien dijo que "no se iba a votar y al final se votó"... "No puede ser que haya pasado esto y que la persona que recibió el encargo de Rajoy no rinda cuentas", zanja.

"El 1-O fue el fracaso de una política pilotada y gestionada por la vicepresidenta. Queremos que se explique", comenta un integrante de la dirección del PSOE en el Congreso, que critica que el Gobierno no haya hecho "nada", se haya "escondido" tras "jueces, fiscales y Policía" y que, por su mala gestión, "al final la noticia en la prensa extranjera sea la represión frente a quienes se cargan el orden constitucional" y "Puigdemont pueda pasearse por el mundo yendo de víctima".

Cohesión interna

Pese a esa argumentación,este martes, cuando se anunció la decisión de pedir la reprobación de Sáenz de Santamaría, algunos cargos del PSOE expresaron su sorpresa o, incluso, su desacuerdo con la medida. El diputado y expresidente castellanomanchego José María Barreda afirmó que "no es oportuno" pedirla "en plena crisis del Estado", y el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, pidió retirarla y aplicar el artículo 155 de la Constitución.

La direccion del PSOE en el Congreso replica que "a lo mejor les falta algo de información" para emitir una opinión al respecto, que la interpelación se presentó "por responsabilidad", y que ni se va a retirar ni a someter a voto en los órganos internos del grupo. Además, sostienen que Pedro Sánchez tiene la "confianza plena" de la dirección del PSOE en esta materia porque él es "el único" que tiene "todos los elementos de juicio necesarios".