Iglesias llama a Puigdemont y Rajoy para proponerles que pacten una mediación: "No me han dicho que no"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha propuesto "personalmente" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al catalán, Carles Puigdemont, la constitución de una mesa de diálogo para "desescalar" el conflicto independentista. "No me han dicho que no", ha asegurado en rueda de prensa.

Esta iniciativa ha sido anunciada tras la reunión de la llamada "mesa por la libertad la fraternidad y la convivencia", convocada en el Congreso por el grupo morado y a la que han asistido, entre otros, representantes de ERC y PdCat. Según Iglesias, también se le ha trasadado al líder socialista catalán, Miquel Iceta, que la ha "valorado positivamente".

La idea, ha explicado Iglesias, es pedir a Rajoy y Puigdemont "que se pongan de acuerdo en una mediación, que se sienten en una mesa para discutir de una persona o un equipo que puedan mediar para iniciar un diálogo político que por desgracia se ha roto", ha dicho. Y ha pedido a los partidos con representación en el Congreso y en el Parlament que apoyen la propuesta.

El líder de Podemos ha revelado que la conversación con Rajoy ha sido "cordial" y que este "se ha dado por enterado", aunque no le ha convocado a La Moncloa como a los líderes de otros partidos para hablar.

Iglesias ha anunciado también que su grupo ha hablado con "otros actores" y que ya "existen ya contactos" para la posible formación del equipo negociador, aunque no ha querido dar nombres. En todo caso, ha insistido, estas personas serían "de la confianza" de Rajoy y Puigdemont.