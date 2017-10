O rapeará parte del pregón de las Fiestas del Pilar con mensajes positivos

Ibarra, conocido como Kase.O, ha desvelado que en la tarde de este proximo sábado, 7 de octubre, pronunciará una parte del discurso a ritmo de rap y trasladará mensajes positivos de "respeto y de animar a la convivencia".

El que fuera cantante del grupo aragonés Violadores del verso ha ofrecido una rueda de prensa junto al consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, y posteriormente se ha sumado el alcalde, Pedro Santisteve.

Rivarés lo ha presentado como "referente musical del mundo entero", ya que Kase.O está nominado a los premios Grammys Latinos de este año en la categoría de mejor álbum de música urbana por su disco 'El Círculo'.

"Tengo la mayor parte del pregón escrito, lo ensayé y no me convence del todo y quiero darle una vuelta, pero con el grueso y la idea estoy contento y esta noche

me gustaría dormir tranquilo", ha contado el artista.

La línea del discurso tiene dos partes. En la primera se presenta para los que no le conocen y en la segunda traslada un "mensaje positivo y de concienciación", ha señalado. "Quiero que los chavales antes de ir por ahí se les quede la semillita de Kase.O", ha dicho, a la vez que ha trasladado que difundirá unos "mensajitos bastante buenos para todas las cabezas".

Ha relatado

que cuando le nombraron pregonero no le pareció mala idea hacer una parte a ritmo de rap porque para él es una manera "casi más natural" de expresarse. "Quedaría mal si no rapeara y como no me cuesta tanto esfuerzo lo voy a soltar y estará divertido", ha augurado.

Kase.O ha reconocido que desde que se hizo público su nombre como pregonero de las Fiestas del Pilar 2017 siente la "presión" en todos los sitios a los que acude. "Me reconocen como tal y eso te va metiendo presión y respeto", aunque ha confesado que tiene sus propias técnicas de relajación para poder salir al balcón y mostrarse sereno. "Soy sensible e intentaré no emocionarme y hacerlo del tirón, pero cada día que se acerca estoy más nervioso", ha asegurado.

"Respirar y rezar. Me pongo en manos de Dios y que hable a través de mi para quitarme responsabilidad, así se la hecho a otro", ha ironizado el rapero.

También ha indicado que el pregón no aborda especialmente temas polémicos de la cultura o la política al argumentar: "No es el momento, sino de invitar a la fiesta y habrá mensajes de respeto y de animar a la convivencia porque para mi es esencial", ha zanjado.

Ha anunciado que vendrá "mucha gente de otros puntos de España" para ver a Kase. O en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, y ha

considerado que "es una muestra de modernidad llevar un rapero al balcón y eso hay que apoyarlo y aplaudirlo".

CONCIERTO 13 OCTUBRE

El pregonero ha expuesto que en el concierto que ofreció el pasado mes de marzo en el Pabellón Príncipe Felipe actuó "en trance" y ha confiado en que el próximo que ofrecerá el día 13 de octubre vaya "relajado y que sea una fiesta".

"Prefiero fallar y pasarlo bien a estar tan nervioso", ha revelado para animar a sus fans a que acudan porque "quedan muy poca entradas" y se ha mostrado convencido de que se agotarán. "Haremos sold out, casi seguro", ha resaltado en inglés.

Sobre su estancia

en Zaragoza y cómo disfruta las Fiestas del Pilar ha respondido que le gustaría ir al concierto de Joaquín Sabina y a la Fiesta de los 90 por que es "muy fan de Technotronic y Snap!" y también le gustaría comer una patata asada en las ferias e ir al teatro porque le encanta.

