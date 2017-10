La deuda de Aragón crecerá esta legislatura el 15,3% y comenzará a bajar en 2020, dice Gimeno

Así lo ha señalado en una comparecencia ante el pleno de las Cortes autonómicas, solicitada por Podemos, en la que ha informado de que a finales de 2017 la deuda de la Comunidad será de 7.811 millones de euros.

Gimeno ha precisado que en 2011 la deuda ascendió a 3.403 millones de euros y en 2015 a 6.930, por lo que la legislatura pasada creció en 3.527 millones, mientras que su objetivo es que a finales de 2018 sea de 7.997 y "todos mis esfuerzos van dirigidos a que no lleguemos a 8.000" e incluso conseguir que comience a bajar en 2019.

El consejero ha comentado que la deuda de Aragón es el 22 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), frente a otras Comunidades donde está en torno del 35 por ciento y no pueden acudir al mercado a financiarse, "como Cataluña".

Gimeno ha apuntado que "las amortizaciones en dos legislaturas habrán bajado tanto que la situación de la Comunidad será excelente, si los mercados no empeoran" y "no tendremos necesidad de deuda permanente".

DÉFICIT

El consejero ha sostenido, respecto al déficit de 2017, que "nos movemos entre cumplirlo" o tener una desviación de dos décimas sobre el autorizado para las Comunidades autónomas del 0,6 por ciento del PIB, incumplimiento que "no es relevante estratégicamente y no voy a obsesionarme".

Fernando Gimeno también ha comentado que el incremento presupuestario previsto para 2018 en Aragón es de 200 millones de gasto no financiero ya que "las amortizaciones e intereses se financian aparte".

El titular de Hacienda ha sintetizado que "Aragón como Comunidad es viable, algo que no le ocurre a otras" y "hoy podríamos ir al mercado a financiarnos", si bien ha optado por mantenerse dentro de Fondo de Financiación Autonómica (FLA) en 2018 "y ya he hecho una petición formal" porque permite "acogernos a la financiación del Estado", que tiene tipos de interés "mucho más bajos".

Según ha dicho, el próximo Gobierno "va a tener una herencia en temas financieros y sociales mucho mejor de la que hemos recibido nosotros",

ya que al acceder al Ejecutivo había un déficit de más del dos por ciento, "agujeros sin pagar por todos los sitios" y "647 millones más de intereses".

COMPATIBILIDAD

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha subrayado que la deuda de la Comunidad "es vez y media el Presupuesto de este año" y "debemos pagar casi la mitad -unos 3.400 millones de euros- en los próximos cuatro años", y ha querido saber si esto es compatibles con el mantenimiento de los servicios públicos.

A su entender, debería haber una "senda más laxa del déficit" ya que si bien esto propia un nivel inicial de deuda más abultado, se favorecer "una reactivación de la economía más rápida", al tiempo que ha apostado por un FLA "permanente y mancomunado por las Comunidades".

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha opinado que Podemos quiere con esta comparecencia "lavar su imagen como oposición", pero "son tan responsables" como los grupos que sostienen al Gobierno "de que la deuda esté donde está porque llevan dos años aprobando los Presupuestos, la subida de los tributos y de la deuda", para comentar que "también se puede controlar el gasto, pero a ustedes les da igual y fuerzan al Gobierno a gastar, gastar y gastar" sin tener en cuenta la calidad de los servicios.

El parlamentario del PSOE, Alfredo Sancho, ha esgrimido que "las condiciones de financiación de la deuda son ventajosas por la situación de los mercados y por un criterio de prudencia financiera" del Gobierno de Aragón, para apuntar que "el incremento es controlado", cada vez lo hace a menor ritmo y a pesar tener "una situación presupuestaria compleja de partida se va a superar por una inmejorable gestión fiscal, presupuestaria y de Hacienda que va a permitir sanear las cuentas".

NO HAY CONTROL

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allúe, ha puesto "entredicho" que Aragón vaya a cumplir el déficit y la deuda porque según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no va a ser así y el consejero ya ha comentado en otras ocasiones que se cumplirían y "luego no lo han hecho", para esgrimir que el Ejecutivo anterior gestionó durante "la peor crisis de la historia" y ahora "tienen más ingresos, a pesar lo cual se está disparando la deuda" porque "no hay control".

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha considerado que con esta comparecencia "Podemos está preparando la justificación para votar a favor del techo de gasto, que incluye el nivel de endeudamiento" y ha esgrimido que la deuda "hay que pagarla" porque, sino, "no te permiten financiarte más".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha estimado que "la refinanciación va por el camino adecuado" y el FLA "ha sido positivo porque ha permitido mantener los servicios públicos", para plantear "ir más allá en posiciones socialdemócratas y no ser timoratos" e incrementar la fiscalidad y poder atender todos los compromisos.

