Gobierno regional condena la "deriva violenta" en protestas por el soterramiento, cuyas obras "pueden ser suspendidas"

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha condenado la "deriva violenta" de las protestas en el entorno de las obras de soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Murcia y ha lamentado que "nos jugamos que unas obras tan necesarias y esperadas por todos los ciudadanos de la Región sean paralizadas e, incluso, sean suspendidas por la obcecación de unos cuantos".

Así lo ha hecho saber Arroyo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuya reunión de este miércoles ha abordado como principal asunto la "preocupación del Ejecutivo y del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ante la deriva de estas protestas, manifestaciones y actos vandálicos y delictivos que se están protagonizando en los últimos días en las obras de soterramiento".

Arroyo ha transmitido la "honda preocupación" del Ejecutivo regional y de López Miras por esta "deriva violenta" y ha expresado la "condena y la repulsa a los lamentables actos delictivos y actos violentos sucedidos en ese entorno de las obras de soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia".

"Basta ya", ha pedido Arroyo, quien ha tachado de "inaceptable" el "boicot" a las obras "por parte de esas personas que han protagonizado esos actos violentos". Además, ha lamentado que "se está comprometiendo la seguridad del tráfico ferroviario" y ha advertido que "nos jugamos que toda la Región se quede aislada por ferrocarril". De hecho, ha recordado que "ya se ha suspendido en estos momentos el tráfico" por tren.

Por tanto, ha querido expresar un mensaje de "responsabilidad, de sentido común y de que impere la racionalidad". Asimismo, ha transmitido su "apoyo a los compañeros periodistas que ayer fueron agredidos ejerciendo su trabajo" y su apoyo a la Policía, porque "ellos actúan para garantizar la convivencia social, el respeto a la ley y el cumplimiento de las normas de convivencia en un estado de derecho".

El soterramiento de las vías en la ciudad de Murcia, según Arroyo, "es el resultado de 30 años de una justa reivindicación y el resultado de una obra deseada" por todos. "Por fin, ahora, esas obras están en marcha y esto ya no es una idea, esto ya no es un proyecto, aquí ya hay fechas, presupuesto y fases de ejecución", según la portavoz, quien cree que "no podemos jugarnos lo que tanto nos ha costado lograr".

EMPLAZA A "RECUPERAR LA SENSATEZ"

Y es que, añade, "después de un siglo y medio vamos a lograr eliminar esa barrera física que divide a la ciudad de Murcia durante tantos años". Después de 150 años, explica, la ciudad de Murcia "va a ganar para el futuro una ciudad y dos barrios unidos para siempre".

En este sentido, ha emplazado a "recuperar la sensatez" y ha considerado que "debemos conservar siempre el diálogo" y "buscar siempre el interés común". A su juicio, hay "mucho de irracionalidad en todo lo que está pasando, mucha irresponsabilidad de quienes agitan a la gente con consignas partidistas y de quienes pervierten la realidad".

Arroyo ha pedido "diálogo y búsqueda de soluciones", al tiempo que ha instado a "minimizar las molestias transitorias de los vecinos de la zona mientras que duren las obras de soterramiento de las vías del ferrocarril". Sin embargo, ha aseverado que el soterramiento "es una obra necesaria que debe realizarse ya y que no se puede poner en riesgo ni paralizar"".

Además, ha remarcado que el soterramiento "resulta clave para otras infraestructuras estratégicas como, por ejemplo, el Corredor Mediterráneo". En su opinión, parar las obras "es parar el soterramiento", tal y como han reflexionado los consejeros junto a nuestro presidente, Fernando López Miras, en la reunión del Consejo de Gobierno.

"No cabe protesta en unas obras que se están desarrollando públicas", y tampoco "cabe protesta en las vías donde se interrumpe un tráfico ferroviario en el que se perjudica directamente a los usuarios de ese servicio ferroviario, que es trascendental para la Región", tal y como ha aseverado.

Ha expresado "mucha preocupación, no sólo por lo que está pasando, sino también por lo que pueden significar estas protestas en las vías del tren, pacíficas o no". Por ejemplo, ha advertido que pueden suponer "retrasos en la empresa que está desarrollando las obras, así como paralización y suspensión de las obras y del tráfico ferroviario, lo que afecta no solo a los vecinos, sino también a los usuarios del servicio ahora suspendido".

Por ello, ha hecho una llamada a "actuar de forma racional". A su parecer, lo que está pasando es "un sinsentido y es irracional e irresponsable".

Así , se ha mostrado convencida de que "nadie quiere que corran peligro las obras de soterramiento de las vías de ferrocarril en la ciudad de Murcia ahora que son una realidad", y ha considerado que habla "en nombre de todos, de la Plataforma Pro-Soterramiento y de los vecinos de Murcia".

"Nadie quiere poner las obras del soterramiento en peligro, estoy segura", ha señalado Arroyo, quien ha instado por ello a "poner de nuestra parte todos en la medida de lo posible".

