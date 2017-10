Foro reprocha la "negligencia" del Principado en la gestión del urugallo y el proyecto 'Life+'

Carmen Fernández considera "vergonzoso" que ante la pregunta sobre qué personas representaron a Asturias en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que declaró el urogallo especie en extinción, la respuesta haya sido que "el urogallo es una especie que esta declarada como especie en peligro de extinción a nivel nacional".

Para la diputada de Foro, esa respuesta es "algo así como el dicho popular '¿dónde vas? manzanas traigo', y es que el gobierno de Asturias está ajeno a los problemas de sostenibilidad ambiental".

Carmen Fernández reseña que "no existe censo de estas aves en el Principado, aun habiendo sido ofrecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a las Comunidades Autónomas la posibilidad de apoyar un censo conjunto en toda la cordillera para ver la situación real de esta subespecie".

"Por otro lado es bueno recordar que en el proyecto Life+ de conservación entre los años 2010 y 2016 se gastaron 5,9 millones de euros de los que 650.000 euros salieron del Principado, algo que también parece olvidar el Gobierno asturiano, pues cuando se le pregunta sobre este proyecto responde que es pronto para evaluar el mismo y que la Fundación Biodiversidad encargada de ejecutarlo no depende del Gobierno del Principado de Asturias Cuando ante un problema reconocido como grave, cuyas causas son conocidas, una administración pública se refugia en el 'no sabe no contesta' y alardea de emular a Don Tancredo, solo cabe invitar al responsable a dimitir por razones de decoro institucional", finaliza la diputada.

Consulta aquí más noticias de Asturias.