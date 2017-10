Un manifestante independentista abandona la protesta tras ser confundido con un policía secreta

Un manifestante independentista ha tenido que abandonar la protesta en la que participaba al ser confundido con un policía infiltrado y ser abucheado con gritos de "fuera, fuera".

Los hechos han sucedido durante una de las masivas manifestaciones que se han producido este martes en Barcelona en la jornada de huelga general cuando Pep Escobedo, vestido con una camiseta amarilla con lemas independentistas y una estelada anudada a su brazo, ha empezado a ser señalado por los manifestantes como "policía infiltrado".

Los manifestantes le han filmado con sus teléfonos móviles y a los pocos minutos el vídeo se ha hecho viral.

Escobedo ha explicado al diario La Vanguardia que un golpe desafortunado e involuntario contra una puerta ha llevado a la multitud que se manifestaba en la calle Cartagena a confundirlo con un policía, cuando se trata de un independentista que hace años que participa en movilizaciones.

"Les he enseñado el DNI y algunos no se lo creían. Una chica me tocaba por encima de los calcetines para comprobar si llevaba algo escondido", ha declarado Escobedo.

Al parecer, la confusión se ha producido cuando Escobedo ha intentado entrar en un local para invitar a las personas que había dentro a que participaran en la huelga y ha golpeado sin querer la puerta. El ruido ha alarmado a los manifestantes, que han interpretado el golpe como un intento de provocar daños en el establecimiento y enseguida le han rodeado para reprocharle su actitud.

Escobedo ha explicado que han sido unos bomberos con uniforme quienes han salido en su ayuda aunque él ha intentado pedir disculpas y explicar que no era ningún policía ni una persona violenta.

"Al cabo de un rato, los bomberos me han dicho que me fuera con ellos porque el vídeo se había viralizado y la gente me estaba señalando", por lo que el hombre ha decidido dejar la manifestación.

"Los bomberos estaban más pendientes de mi protección que del trabajo que tenían que hacer. Nadie puede tener sospecha alguna sobre mi compromiso con el país. Estoy muy afectado", ha lamentado el hombre.

Tal ha sido la difusión del vídeo, que incluso destacadas personalidades lo han hecho público en sus perfiles, aunque al conocer que no era un policía infiltrado, lo han retirado y han pedido disculpas a Escobedo.

"Las redes sociales hacen mucho daño", ha dicho Escobedo, que dada la viralización del vídeo con su imagen ha decidido no participar esta tarde en la manifestación convocada en la plaza Universidad "para evitar males mayores".

