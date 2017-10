Policías Nacionales se concentran frente a la Jefatura Superior en Oviedo en apoyo a los agentes desplazados a Cataluña

El secretario general de la Confederación Española de Policía, Miguel Ángel Campos, ha explicado a los medios que esta concentración surgió de manera "espontánea" como muestra de apoyo y solidaridad y para hacer visible su preocupación "por lo que está ocurriendo y sobretodo por el futuro de los compañeros destinados en Cataluña".

Campos ha querido mostrar la decepción del cuerpo "con gran parte de la clase política" del país. "Unos que no han sabido ni cumplir ni respetar la constitución ni las leyes vigentes, y otros que de momento no han sabido estar a la altura de los sucesos que están ocurriendo en este país", ha añadido.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Asturias, Matías Castaño, se ha manifestado en la misma línea, afirmando que la concentración de hoy "salió del corazón" para trasladar un mensaje de ánimo, apoyo y solidaridad con los policías que "están en Cataluña haciendo cumplir la ley y peleando por mantener estado de derecho".

"Estamos tremendamente orgullosos de su labor, de su eficacia y de su esfuerzo, son dignos merecedores de todas las alabanzas y demuestran con tesón lo que es ser Policía Nacional y Guardia Civil en defensa de los derechos", ha señalado.

Castaño ha mostrado su preocupación por las "noticias tremendas" relativas a la expulsión de policías de los hoteles y las agresiones recibidas. Unas situaciones que, a su juicio, "hace una semana casi eran imposibles de que pudiesen concretarse en un estado democrático como España".

"Exigimos al Gobierno que tome las medidas contundentes necesarias para restablecer el estado de derecho y la seguridad de los compañeros", ha abundado.

FIESTA DE LA POLICÍA

Por otro lado, Campos ha criticado la celebración este lunes del Día de la Policía, al considerar que "no era el momento" de celebrar "ninguna fiesta" con la situación que "están sufriendo los compañeros en Cataluña". "Si ellos no podían estar con nosotros para celebrar, no teníamos nada que celebrar", ha afirmado.

A su juicio, la Dirección General debería haber "desplazado" la fiesta para más adelante. De la misma opinión ha sido el secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Asturias, Matías Castaño, quien considera que debería haberse aplazado la celebración.

Por otro lado los representantes de los policías han instado al Gobierno estatal a explicar por qué los Mossos d'Esquadra "gana mucho más" que la Policía Nacional, teniendo en cuenta que "no han hecho que se respete la Constitución y la Ley".

En este sentido, Matías Castaño ha reclamado un cambio en el modelo policial y ha instado al Ministerio del Interior a modificar "decisiones recientes" que han permitido a los Mossos participar en órganos estatales y recibir información del Estado.

