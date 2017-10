El PP lleva a la Junta una propuesta para potenciar el plan de bilingüismo castellano inglés en los centros educativos

"Este es el bilingüismo que realmente importa, preocupa e interesa a los asturianos, el bilingüismo de futuro, y el necesario", ha indicado Medina, que ha asegurado que espera que todos los grupos aprueben su propuesta.

Y es que la del PP asegura no es una propuesta crítica porque su grupo considera que en esta materia se han hecho las cosas razonablemente bien y las cifras así lo indican. Así ha manifestado que la valoración de familias y usuarios es positiva, pero consideran que en estas cuestiones "es peligroso estancarse y conformarse".

"Creemos fundamental dar una vuelta de tuerca al programa y potenciarlo, algo que hacen otras CCAA de diferentes signos políticos con nuevos planes bilingües que potencien y relancen el existente en todos los ciclos y etapas educativas", ha manifestado.

La iniciativa que defenderá el PP se estructura en tres ejes. El primero de ellos pasa por reforzar la formación del profesorado y aumentar la plantilla. En este punto se propone que a medio plazo se establezca el nivel C1 para los profesores como requisito indispensable para impartir clases en bilingüe. Se proponen además más habilitaciones a profesores de otras materias con un incremento plantilla.

El segundo eje pasa por eliminar el criterio del sorteo para determinar los alumnos que pueden o no acogerse a este plan, un criterio que para el PP "no es justo ni cabe en cabeza humana" y que a su juicio debería sustituirse por el de mérito y capacidad. No obstante el diputado del PP ha indicado que si se refuerza la plantilla no habrá que llegar a este extremo.

El tercer eje de la propuesta pasa por reforzar la formación del alumno implantando el plan bilingüe el segundo ciclo de educación infantil y facilitar la acreditación a los alumnos con cada etapa educativa, acabando Bachillerato con nivel B2. También se propone reforzar el horario lectivo siendo siempre al menos el 30% de las horas lectivas en inglés.

"Se trata en definitiva de una propuesta que recoge sugerencias e iniciativas de expertos en la materia en Asturias y en el resto de España y no creemos que sea propia de un partido político sino que puede contar con el total apoyo", ha indicado Medina.

Consulta aquí más noticias de Asturias.