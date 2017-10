El juez decreta prisión para los tres detenidos en relación al crimen de Dos Hermanas

La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos, dos hombres y una mujer, dentro de la investigación abierta por el hallazgo de tres cadáveres en la madrugada de este lunes en una vivienda de la localidad sevillana de Dos Hermanas, que podrían ser, a falta de que lo confirmen las autopsias, los de la mujer y su hija desaparecidas en Bellavista el pasado mes de septiembre y de la pareja sentimental de la primera, de nacionalidad turca.

La magistrada, que mantiene el secreto de sumario, les imputa a cada uno de ellos tres delitos de detención ilegal y otros tres de asesinato.

Los tres detenidos son dos hombres y una mujer de nacionalidad españolaFuentes del caso han informado a Europa Press de que el primero de los detenidos en ser trasladado ante la juez de Instrucción número 19 de Sevilla ha sido una mujer, que ha llegado al edificio judicial custodiada por varios agentes del Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía, aunque por el momento se desconocen más datos sobre su presunta relación con el caso.

Mientras tanto, y según han informado a Europa Press fuentes judiciales, los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla siguen trabajando en las autopsias de los tres cadáveres para tratar de identificarlos y de concretar la causa de la muerte, para lo que están realizando distintas pruebas.

No obstante, todo apunta a que los restos humanos hallados enterrados en sosa cáustica en una vivienda de la barriada Cerro Blanco de Dos Hermanas pertenecen a la joven de 26 años Sandra Capitán, a su hija Lucía, de 6 años, y a la pareja sentimental de la primera, un varón de nacionalidad turca con antecedentes por narcotráfico.

Según ya indicó el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, José Antonio de la Rosa, fue el pasado sábado cuando los agentes detuvieron en un punto no concretado de la provincia de Sevilla a tres personas de nacionalidad española y mayores de edad en relación al caso. El responsable policial, que no pudo precisar si los detenidos cuentan con antecedentes policiales al encontrarse el caso bajo secreto de sumario, añadió que la operación sigue abierta y, por este motivo, "no se descartan nuevas detenciones".

En un pozo

Sandra Capitán, embarazada, y su hija Lucía desaparecieron el pasado sábado día 16 de septiembre, fecha en la que también se perdió la pista de la pareja de Sandra, un varón de nacionalidad turca de 55 años con antecedentes policiales por delitos contra la salud pública.

La identificación de los restos, pendiente de la autopsiaLa excavación comenzó el sábado en la vivienda citada al contar los investigadores con importantes indicios de que podría haber varios cuerpos enterrados bajo una losa de hormigón en un pozo de la casa.

Debido a la complejidad de la actuación, la Policía Nacional ha contado con la colaboración de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegó a trasladar desde su sede en Morón de la Frontera una máquina excavadora. Las fuentes han añadido que sería uno de los detenidos quien habría indicado a los agentes dónde se hallaban los cadáveres.

Más detenciones

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado este martes que la investigación policial relativa a los tres cadáveres de Dos Hermanas (Sevilla) "prosigue y tiene muchas amplificaciones". Por ello, ha avisado de que "no hay que descartar nuevas actuaciones y detenciones".

Sanz ha explicado que esta investigación, sometida a secreto de sumario, "prosigue, es compleja y tiene muchas amplificaciones", con lo que "no hay que descartar que conlleve nuevas actuaciones y nuevas detenciones" como consecuencia de los "avances" que cosechen los agentes de la Policía Nacional.

El delegado del Gobierno en Andalucía no descarta más detencionesEl delegado del Gobierno ha señalado que se sigue "a la espera de la identificación" de los cuerpos y de que las pruebas de autopsia arrojen luz sobre "cómo han ocurrido los hechos".

"No puedo determinar que la autopsia vaya a finalizar hoy. Todavía se está desarrollando y es un trabajo que tiene su complejidad", ha expuesto en cualquier caso Antonio Sanz. Así, ha abogado por esperar a "la identificación de los cuerpos y la finalización de las autopsias", así como al contenido de la comparecencia judicial de los tres detenidos, para contar con más información sobre "cómo se produjo el asesinato de estas personas", así como para "circunscribir la actuación" de cada uno de los arrestados en los hechos.

