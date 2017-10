Sánchez rechaza reunirse este miércoles con Iglesias y los independentistas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, rechazó reunirse este miércoles con representantes de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís en el marco de la mesa de partidos puesta en marcha por el grupo liderado por Pablo Iglesias, y surgida de la asamblea de cargos públicos que su partido celebró el pasado 24 de septiembre, según informó la propia formación morada.

De acuerdo con un comunicado de Podemos, Iglesias pidió "personalmente" a Sánchez que el PSOE participe en la citada mesa, que se reunirá en el Congreso de los Diputados, "sin más compromiso a priori" que el de "escuchar" y "dialogar". "La respuesta de Sánchez ha sido que no es posible en este momento. Aunque respetamos su posición, desde Podemos seguiremos insistiendo", agregó el partido de Pablo Iglesias.

"La mesa está abierta a todas las formaciones que apuesten por el diálogo y quieran participar. Ayer [por el lunes] comuniqué a Pedro Sánchez que me parecía muy importante que estuvieran en esa mesa sin más compromiso que el de escuchar y dialogar, me dijo que no lo ve posible por el momento", reiteró el propio Iglesias en un vídeo publicado en su perfil en Facebook.

Podemos considera que "es más fácil encontrar soluciones" si dialogan las formaciones que piensan "distinto" pero no apuestan "por la violencia y la represión, como es el caso del PP". La mesa de partidos trabajará en dos direcciones, según avanzó el partido: "La necesidad de abrir caminos constituyentes en Cataluña y España" y la "apuesta por la mediación internacional para facilitar el diálogo", como propuso Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

"Si algo quedó demostrado el pasado domingo es que los problemas políticos no se resuelven a porrazos o con balas de goma: hay un clamor en España y en Cataluña que, frente a la violencia y la cerrazón, pide diálogo y soluciones políticas", subrayó Podemos, para quien la mesa de partidos puede ser un "espacio de búsqueda de soluciones a la situación que estamos viviendo".