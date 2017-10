Tom Petty, hospitalizado tras un ataque al corazón

El roquero estadounidense Tom Petty ha sido hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco en la noche del domingo en su casa de Malibú, a 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles (EE UU).

Inicialmente se había informado de que el músico había muerto. Sin embargo, la Policía de Los Ángeles ha informado en dos tuits de que no podía confirmar la muerte del cantante, agregando que de hecho no tenía abierta ninguna investigación en ese sentido.

"El Departamento de Policía de Los Ángeles no tiene información sobre la muerte del cantante Tom Petty. Informaciones iniciales fueron involuntariamente proporcionadas a algunas fuentes mediáticas", dijo la Policía en su cuenta de Twitter después de que medios como CBS hubieran citado a la Policía al informar del fallecimiento del artista.

"Sin embargo, la Policía de Los Ángeles no tiene ningún papel investigador en este asunto. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente en esta información", añadió.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting.