El PSOE redobla su apuesta por el diálogo y comienza a marcar distancias con Rajoy

El PSOE insiste: la salida a la crisis en Cataluña sólo será posible con diálogo. Los socialistas redoblaron este lunes su apuesta por una solución negociada y deslizaron sus primeras críticas al Gobierno de Rajoy: por su inmovilismo, por ser incapaz de impedir la votación del 1-O y por las cargas policiales. El partido de Pedro Sánchez mantiene su indefinición en torno a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque reitera su apoyo al Estado y la ley.

La creciente distancia entre el PSOE y el Gobierno se reflejó en el comunicado con el que los socialistas informaron de la reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy pasadas las seis de la tarde. La nota contenía tres puntos clave: el rechazo de Sánchez a las cargas policiales del 1-O, su exigencia de que el presidente negocie de inmediato con Puigdemont, y la reclamación de que, cuanto antes, emprenda conversaciones con todas las fuerzas políticas y "sin exclusiones".

Ya tras la reunión de la dirección del partido a primera hora en Ferraz, el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, apremió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a mover ficha cuanto antes: "Los socialistas llevamos años pidiendo diálogo. Es inadmisible que Rajoy se quede atrincherado en la Moncloa, se tiene que mover". López llamó a "recuperar la normalidad democrática y la convivencia" en Cataluña a base de "diálogo, negociación y política".

Además, evitó apoyar expresamente al Gobierno: el PSOE prefiere ahora manifestar su respaldo al "Estado de derecho" y "a pesar de este Gobierno". López, de hecho, culpó al Ejecutivo de "manejar mal la situación" por ser incapaz de detener la votación –"el Gobierno nos había dicho que no se iba a votar, y vimos gente votando", dijo– y por unas cargas policiales, a su juicio, "absolutamente evitables". "Defender al Estado de derecho no es defender al Gobierno", resumió.

Del lado de la ley

Esos reproches no significan que el PSOE se haya despegado del bando de la ley. Los de Pedro Sánchez mantienen su "oposición de Estado" y, en consecuencia, apoyarán "la actuación de la justicia" y "la legalidad", reiteró el exlehendakari. Por supuesto, Ferraz rechaza de manera contundente una hipotética declaración unilateral de independencia de los independentistas. Si eso sucede, "el PSOE va a estar cómodo defendiendo el Estado de derecho", apuntó López.

Fuentes de la dirección socialista no dudan en calificar de "dramática" la situación: "Nadie pensaba se iba a llegar tan lejos", dice un colaborador directo de Pedro Sánchez, para quien la respuesta al desafío soberanista, en el corto plazo, dependerá por ejemplo de si hay una declaración de independencia. Si eso sucede, admite, al Estado no le quedará otra que aplicar la ley, y "el grado de aplicación de la ley" puede influir en los tiempos de la política.

En la cuestión jurídica, los socialistas se mueven incómodos en el debate sobre el artículo 155 de la Constitución. Algunos creen que activarlo agravaría el desafecto de muchos catalanes hacia España, y otros que se ha "demonizado" de forma innecesaria ese precepto de la Carta Magna. López dijo este lunes que en torno a su aplicación hay "muchas dudas". El dirigente no opinó, por ejemplo, sobre si serviría para convocar elecciones, como pide Ciudadanos.

Si hubiera una declaración de independencia, la dirección socialista pide actuar con "contundencia" e "inteligencia". Eso sí, sin definir cuál sería la respuesta concreta adecuada. Sobre el 155, señalan que "no vale" con una mera apelación a aplicarlo: hay que justificar su necesidad y tendría que pasar por el Senado. En público, este lunes, López deslizó otra posibilidad: que el Tribunal Constitucional suspendiera de sus funciones a Puigdemont.

Una solución dialogada

Sea cual sea la respuesta legal, añade un miembro de la Ejecutiva, antes o después habrá que "sentarse a hablar", y en ese punto Ferraz saca pecho y recuerda que "la única propuesta" en firme es la comisión de diálogo sobre el modelo territorial cuya aprobación logró el PSOE con el apoyo de todos los partidos salvo Ciudadanos y ERC. Los trabajos, eso sí, sólo empezarán cuando la presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor (PP), ponga fecha a la sesión constitutiva.

También es clave para los socialistas que los grupos catalanes se sienten en ese foro. "¿Para qué vamos a poner ahora la comisión si ERC y el PDeCAT se van del Congreso?", reflexiona un integrante de la Ejecutiva del PSOE. Por lo pronto, esos dos partidos ni siquiera asistirán a la Junta de Portavoces en la Cámara baja este martes. La esperanza de Ferraz es que finalmente accedan, especialmente el PDeCAT, donde, aseguran, "hay gente que no comparte la deriva de Puigdemont".

Un miembro de la dirección del PSC comenta que su papel es muy "difícil", porque frente a la "épica del relato de la independencia" los socialistas catalanes hablan de "diálogo y de una comisión en el Congreso". "También me preocupa mucho qué líderes podrán conducir la negociación: ahora mismo la CUP marca la agenda, el PDeCAT se deja arrastrar y a ERC le va bien así", comenta esta fuente, que ve la declaración unilateral de independencia como "escenario más probable".

Críticas al resto de partidos

En cuanto a la posición del resto de partidos, fuentes de la dirección del PSOE califican de "reaccionaria" la posición del PP: "Su discurso es absolutamente irresponsable, alimenta la confrontación, pero parte de su electorado les exige una respuesta así". En cuando a Ciudadanos, consideran que está "endureciendo su discurso porque las encuestas les dan mal en Cataluña", y que de facto los de Rivera son ya "parte del problema" y no de "la solución".

Sobre Podemos, un miembro de la Ejecutiva opina que los de Pablo Iglesias "tienen que asumir que no pueden contentar a todo el mundo". "La posición de Podemos y su ambigüedad será la que usen los independentistas para proclamar la independencia", añade. Algunos socialistas creen que, en Cataluña, el partido morado se está equivocando como hizo el PSC cuando defendió un referéndum pactado. "A nosotros nos costó años encauzar aquello", dicen.

Los socialistas, finalmente, no comparten la idea de Iglesias de revivir la moción de censura contra Rajoy con el argumento de formar un nuevo Gobierno capaz de buscar un encaje para Cataluña. "Podemos liarnos a pedir dimisiones, mociones de censura o lo que queramos, pero lo fundamental será sentarnos para dar una respuesta. Excluir interlocutores no es la mejor forma de empezar. El PSOE no caerá en la trampa de ir unos contra otros", resumió Patxi López.