PSOE-RM dice que el sistema concesional de la ITV "es posible" y Podemos respalda la huelga en defensa de este servicio

Por su parte, el diputado de Podemos Andrés Pedreño, ha anunciado que va a apoyar cualquier tipo de huelga o iniciativa por parte de los trabajadores "porque esta privatización no supone ninguna mejora para la ciudadanía, en todo caso para unos pocos que rentabilizarán para sí mismos este servicio público".

Así lo han hecho saber González Tovar y Pedreño en una rueda de prensa que han ofrecido junto a los secretarios generales de CCOO, Santiago Navarro, y UGT, Antonio Jiménez.

En este sentido, González Tovar ha dicho que "hay un bloque que tiene claro el presente y el futuro de las ITV". Según el dirigente socialista, el Gobierno regional ahora se está amparando "en no sé qué orden de hace no sé cuánto tiempo" del Gobierno de España que no es de aplicación, y está manejando informes jurídicos contradictorios.

"En primer lugar, nosotros hemos defendido desde el principio que la ITV de Alcantarilla fuera de carácter público. En todas las conversaciones que hemos mantenido con el Gobierno regional eso siempre ha quedado claro", ha explicado.

"Segundo, creemos que la concesión es el mejor sistema, si no es posible el público, ya que la liberalización y la autorización está fracasando allí donde se está imponiendo", ha añadido.

"Y tercero, suscribimos desde el primer momento el acuerdo que firmaron los sindicatos con el Gobierno regional. Pero todo esto se ha ido al traste, no sabemos por qué intereses, ni por qué posiciones personales", ha remarcado.

Para González Tovar, la clarificación jurídica es de estricta necesidad. "Los socialistas estamos dispuestos a que con estas tres condiciones que ponemos los partidos y los sindicatos que estamos aquí se podría regular definitivamente la situación de la ITV de la Región"."Lo que no vale es que el Gobierno regional se deje marcar un gol por Ciudadanos en la liberalización del sistema y que ahora nos diga que ese gol es irreversible, no lo toleramos" ha dicho.

"Sí es irreversible y tenemos herramientas para solucionarlo, solo falta la voluntad política de un gobierno que no tiene ningún interés en seguir manteniendo el sistema de concesión", ha señalado. En su opinión, hay muchos municipios que están esperando la implantación de su ITV y que están inquietos porque el Gobierno no cumple sus compromisos.

Ha recordado que el Gobierno regional no quiso negociar con nadie antes de cerrar el acuerdo con Ciudadanos. "Y ahora se escuda en que Ciudadanos le falló".

"Pero también falló el Gobierno regional, y tiene que hacer esa corrección garantizando la calidad de las ITV, los puestos de trabajo y el servicio que hay que extender por toda la Región en régimen de concesión", ha insistido.

EN CONTRA DE LA "LIBERALIZACIÓN TOTAL

Por su parte, Pedreño ha explicado las medidas que han de tomarse para evitar cualquier tipo de privatización del servicio público de ITV en la Región, ya que "es un derecho de los ciudadanos y también una garantía de calidad del trabajo desempeñado por más de 200 profesionales que se dedican a este sector".

Pedreño ha manifestado que el consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, ha creado una situación de "vacío jurídico con respecto a la regulación de las ITV en la Región, que además, se hace de forma intencionada ya que "se ha revelado como un autentico depredador de lo público".

El diputado de Podemos ha afirmado que "hay que ser claro, en el sentido en que liberalización total de este servicio supondrá acabar a con las ITV como servicio público, y con las implicaciones que tiene su privatización como es la el coste más elevado por una inspección y la más que probable precarización de los profesionales que la realizan".

