De Lorenzo afirma que policías y guardias civiles tuvieron una actuación "absolutamente proporcionada"

A preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en Oviedo, De Lorenzo ha señalado que tanto policías como guardias civiles han defendido una constitución y unos derechos "que son de todos los españoles".

Ha querido además apelar directamente al "sentido común" de los catalanes. "Deben saber que esto va contra la ley; y si esta locura irracional sigue adelante, tienen que tener la certeza de que el peso de la ley de la Constitución va a caer sobre este proceso engañoso que se está llevando en Cataluña", ha señalado.

Ha criticado De Lorenzo la imagen que se ha transmitido de las fuerzas de orden público porque, entiende, que no se corresponde con la realidad. "Yo he visto cómo a los agentes les tiraban vallas, piedras, se les escupía, se les llamaba hijos de puta a la cara, se les tiraban sillas, se les empujaba... Y no he visto ningún exceso, como no sea apartar a gente", ha comentado.

"Creo que quien llevó más castigo físico fueron precisamente los policía y los guardias civiles", ha señalado el Delegado del Gobierno en Asturias, que espera que los agentes desplazados desde Asturias regresen "pronto" tras llevar a cabo una misión "difícil y verdaderamente desagradable".

