Lambán (PSOE) justifica el artículo 155 de la Constitución, si hubiera declaración unilateral de independencia

El presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE en la Comunidad, Javier Lambán, ha manifestado que si Cataluña declarara unilateralmente la independencia, "estaríamos asistiendo a una situación gravísima" y "estaría justificado en ese momento que el Gobierno de España recurriera a todos los instrumentos legales a su disposición, a todos los instrumentos constitucionales".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, tras ser preguntado por su opinión sobre la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, antes de iniciar una visita el colegio 'Zaragoza Sur'.

Este artículo contempla los mecanismos excepcionales que tiene el Estado para establecer dispositivos de control subsidiario, de carácter excepcional o extremo y alcance coercitivo para obligar a una Comunidad autónoma al "cumplimiento forzoso" de sus deberes. Se puede aplicar si la Comunidad no cumple "las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan" y en el caso en el que actúe "de forma que atente gravemente el interés general de España".

Lambán ha comentado que si un Estado "permitiera que una parte del mismo declarara su independencia de manera impune, sería un Estado que no merecería ese nombre".

Asimismo, el presidente aragonés ha manifestado que este domingo se ha vivido "la jornada más nefasta de la historia democrática" de España desde 1981, cuando tuvo lugar un intento fallido de golpe de Estado, en la que "asistimos estupefactos, apresadumbrados, tristes y, en muchos casos, encolerizados a la culminación de una serie de despropósitos que venían produciéndose desde hace muchos años".

Según ha dicho, ha habido "despropósitos" en las políticas del Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, del PP, que "ha cometido muchos errores, la mayor parte por omisión, por no saber ver que en Cataluña había un problema que requería un tratamiento político".

Igualmente, ha comentado que este domingo, "asistimos a la culminación de la locura de un Gobierno de la Generalitat, independentista, instalado en la ilegalidad y el antidemocratismo más absoluto".

PROCEDIMIENTO ZAFIO

Lambán ha considerado que este 1 de octubre se ha desarrollado "un procedimiento zafio, impropio de una sociedad culta y refinada como la catalana, para desarrollar un referéndum absolutamente ilegal, que si no fuera por lo trágico de la situación, no cabría sino calificar como una broma de mal gusto".

Ha añadido que el Gobierno de la Generalitat "está dividiendo de manera imperdonable a la sociedad catalana y la está llevando a un callejón sin salida, que ni los catalanes, ni españoles merecemos".

Respecto a las intervención policial, ha comentado que "a la luz de los resultados parece ser que no fue una buena decisión" porque la Generalitat, "con la inmoralidad que le caracteriza, se apresuró a utilizar esas imágenes para desprestigiar a España en todo el mundo y hacer todo lo posible porque hoy las portadas de todos los periódicos europeos contengan unas imágenes que en absoluto se corresponde con la realidad de España y que seguramente fueron producidas por un error inicial de las propias instituciones del Estado".

No obstante, ha subrayado que en este momento "eso no es lo más relevante", sino ver "qué podemos hacer a partir de ahora, porque ayer no terminó el problema", sino que "casi se podría decir que empezó en su fase más grave, más cruda y más difícil de gestionar".

Lambán ha defendido "mirar hacia adelante" sobre dos conceptos fundamentales, "el de legalidad y respeto al Estado de Derecho y a la Constitución" y el del "diálogo" para "cambiar el inmovilismo que hasta ahora ha caracterizado al Gobierno del señor Rajoy", para "tratar de entender lo que ocurre en Cataluña" y para "la oferta y búsqueda de soluciones con buena voluntad".

ATOLLADERO

El presidente de Aragón ha reconocido que "a partir de ahora, estamos en un atolladero de muy difícil salida" ya que "en las actuales circunstancias", el diálogo, que "es imprescindible", "tiene muchas dificultades que evidentemente tendremos que vencer entre todos".

Según ha expuesto, la Generalitat "ha anunciado que esta semana casi con toda probabilidad va a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña" por lo que "seguramente lo primero que hay que hacer es tomar las medidas necesarias para restaurar la legalidad y el Estado de Derecho" ante "una parte del Estado en rebelión contra el Estado y contra la legalidad".

Una vez hecho esto, "es absolutamente imprescindible abrir vías de negociación como ayer proponía el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez" y ha urgido al presidente del Gobierno de España a hacerlo para "encontrar una solución política al problema".

Lambán ha dicho que el PSOE "siempre ha sido partidario de la defensa del Estado, constitucional y que se ha sentido factor de cohesión nacional por encima de todo".

A colación, ha mencionado unas palabras del político socialista español Indalecio Prieto, "que decía que los pueblos se suicidan por asfixia si incurren en el error del separatismo y como los pueblos no se suicidan, jamás incurrirán en ese error".

Lambán ha comentado que Prieto se refería a la España de los años 20 y 30 del siglo pasado, "donde ya el problema de Cataluña estaba vigente" y "nosotros seguimos en esa apuesta por la unidad de España, por evitar la separación de cualquier de sus partes".

Ha añadido que, además, "entendemos que hemos de procurar métodos para hacerlo por la vía del diálogo", si bien ha reconocido que "en este momento considero que es prácticamente imposible dialogar con la Generalitat".

PRIVILEGIOS INJUSTOS

El presidente autonómico ha advertido de que "sería muy difícil de aceptar por el resto de las Comunidades autónomas, y por sobre todo por los aragoneses, algún tipo de salida al conflicto que supusiera otorgar privilegios injustos a una parte de España en detrimento de las demás".

En este punto, Lambán ha remarcado que como presidente de Aragón considera que defiende los intereses de los aragoneses cuando apuesta "por la cooperación con Cataluña" y "por erigirnos en puente" entre esa Comunidad y el resto de España para buscar soluciones, "pero jamás permitiré que una hipotética solución sea a costa de los intereses de Aragón".

