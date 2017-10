Manos Unidas organiza este sábado una concentración de guitarras eléctricas y un concierto de rock con fines solidarios

Una novedosa actividad de la que ha dado cuenta este lunes en rueda de prensa por Rebeca Pérez, concejala de Juventud y Cooperación al Desarrollo, acompañada de Marta Martínez, representante de la Asociación de la Iglesia católica en España.

Va dirigida principalmente a los jóvenes, a quienes se busca movilizar para un fin solidario a través de la música. Es por ello que deben acudir con su guitarra y amplificador e interpretar todos juntos los temas 'Hay poco RNRoll' de Platero y Tú, y 'Hard as a Rock' de AC/DC. Todo ello en el Jardín de la Seda donde, a continuación, actuarán dos bandas. El coste de la participación asciende a 10 euros con entrada anticipada (en Discos Comix) y 12 euros en taquilla.

Con ello se pretende ayudar a los jóvenes del barrio de Tilène, que pertenecen a familias de distintas capas sociales, en su gran mayoría obreros, también funcionarios, comerciantes y profesores. Muchas familias no tienen empleo. Los beneficiarios son 1.222 alumnos, 242 del colegio de secundaria Prosper Dodds y 980 de la vecina escuela de primaria Elisabeth Bidaut.

El proyecto, cuyo importe asciende a 34.038 euros, se sitúa en el barrio de Tiléne, a las afueras de la ciudad de Ziguinchor (Casamance) en el suroeste de Senegal. La zona de Ziguinchor es donde se registra mayor pluviometría dentro del país.

Los jóvenes de este barrio pertenecen a familias de distintas capas sociales, funcionarios, comerciantes y profesores, aunque una gran mayoría son obreros y muchas familias no tienen empleo y obtienen pequeños recursos del sector informal.

En Tiléne viven más de 500 familias, compuestas por una media de entre 5 a 10 personas. En dicho barrio existe una escuela de Primaria Católica con más de 1.000 alumnos y una tasa de éxito en el examen oficial de Primaria el 100% este año, en la que Manos Unidas colaboró.

Asimismo, en el año 2010 Manos Unidas volvió a colaborar en la construcción de la escuela secundaria Prosper Dodds para acoger a estos alumnos y otros chicos del barrio. La calidad de la enseñanza pública a la que se veían abocados es de muy baja calidad, tanto por la masificación de las aulas, como por las continuas huelgas de profesores.

Se construyeron ocho aulas en una planta en una primera fase, pensando en continuar las obras de ampliación en un segundo piso conforme aumentase la demanda de alumnos.

La escuela depende de la Oficina Diocesana de la Enseñanza Católica y cuenta actualmente con 242 alumnos en seis clases, donde se completa el primer ciclo de estudios secundarios.

El colegio no ha realizado la ampliación prevista porque la demanda de alumnos no ha crecido al ritmo esperado y tienen dificultades para pagar a los profesores. Cuando se terminó la primera fase de las obras, no se aseguró una buena estanqueidad y las lluvias torrenciales están provocando serio deterioro en el edificio.

Además, la falta de un correcto sistema de canalización y drenaje en la escuela está amenazando la estabilidad de los cimientos, pues el agua se acumula en el borde de los muros, provocando a la vez dificultades en el acceso a la escuela de Primaria vecina.

Ante esta doble situación, la asociación de padres y la Dirección de la Enseñanza Católica deciden elaborar un proyecto y solicitan a Manos Unidas su apoyo para construir un tejado y solucionar el problema de estanqueidad del edificio de secundaria, e instalar un correcto sistema de drenaje a fin de proteger los edificios y facilitar el acceso a la escuela de primaria. El tejado a dos aguas se construirá en altura posibilitando una futura extensión del colegio.

La aportación local consistirá en la pintura y arreglo de los suelos del edificio, en total el 10% del proyecto así como la elaboración y seguimiento del proyecto.

El número de beneficiarios directos del proyecto son los 242 alumnos de la escuela Secundaria y los 980 alumnos de la de Primaria donde se va a arreglar el acceso, en total 1.222.

