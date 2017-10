Premio internacional para un estudio de la Universidad de Princeton codirigido por un profesor de Caminos de la UPCT

codirigido por un profesor de la Escuela de Caminos y Minas de la UPCT ha recibido el premio Hangai. Este prestigioso galardón lo concede la Asociación Internacional de Láminas y Estructuras Espaciales (IASS por sus siglas en inglés) y reconoce la labor de investigadores menores de 30 años.

El trabajo ganador, realizado por Tim Michiels y titulado 'Parametric study of masonry shells form found for seismic loading' estudia cómo obtener las formas de estructuras laminares de materiales no reforzados con acero, como hormigón en masa, sillería o incluso adobe, para resistir adecuadamente las acciones debidas al sismo, fundamentalmente horizontales. Las estructuras conseguidas de esta forma resultan más eficaces, económicas y medioambientalmente sostenibles.

Como coautores del estudio figuran sus directores, la profesora Sigrid Adriaenssens, directora del Form Finding Lab de la universidad de Princeton y el profesor Juan José Jorquera Lucerga, del departamento de Ingeniería Civil y director del grupo de investigación New Structural Typologies (NEST) de la UPCT, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El galardonado recogió su premio en el simposio de la IASS celebrado celebrado la semana pasada en Hamburgo.

