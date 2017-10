Al menos 59 personas han muerto en un tiroteo con fusiles en un casino de Las Vegas

Aquí dejamos el seguimiento al minuto de lo todo lo relacionado con el ataque perpetrado por un ciudadano estadounidense en Las Vegas. Continuaremos al tanto de lo que sucede y ustedes pueden seguir informados en nuestra página web. Nuestras condolencias a los heridos y familiares de las víctimas mortales. Buenas noches.

Los agentes estudian ahora los objetos recogidos tanto en la habitación del hotel del atacante como en su casa de Mesquite, a una hora de Las Vegas, donde también se encontraron armas de fuego. Además, el FBI registrará ahora otra propiedad en el norte del estado.

Aunque su padrastro estuvo en la lista de los diez más buscados del FBI por ser atracador de bancos profesional, siempre según datos aportados por su hermano, Paddock no tenía problemas mentales, ni ningún tipo de adicción provocada por traumas de la infancia.

A Stephen Paddock le gustaba apostar, asistir a conciertos y gastar el dinero de su jubilación en casinos y salas de juego como el que escogió como escenario para disparar este domingo contra miles de personas en Las Vegas. Pero no era un simple jugador: Paddock, de 64 años, apostaba a lo grande, y tan solo en las últimas semanas se jugó unos 70.000 dólares en Las Vegas, según informó la cadena NBC.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha remitido un telegrama al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Quiero expresarle, en nombre del Gobierno de España y en el mío propio, nuestra indignación y rotunda condena a esta execrable acción, así como nuestras más sentidas condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos, junto con nuestros deseos de una pronta recuperación de los heridos", señala.

La Casa Blanca consideró que es "prematuro" hablar de legislación para un mayor control de armas, y opinó que ese debate puede darse más adelante, aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, es "un férreo defensor" del derecho a portar armas.

El portavoz de la Policía de Las Vegas, Joe Lombardo, ha afirmado que los investigadores examinarán "horas y horas" de las grabaciones de video que captaron las cámaras del hotel desde el que disparó el atacante.

Una enfermera, un empleado del gobierno local y un oficial de policía fuera de servicio han sido identificados entre las 58 personas asesinadasn por Stephen Paddock en el festival de Las Vegas, según adelanta la agencia Reuters.

Numerosos legisladores demócratas de EEUU pidieron hoy a los republicanos que dejen de bloquear las leyes para el control de armas. "El comité bipartidista hará recomendaciones para evitar atroces tragedias como el tiroteo masivo en Las Vegas y para restaurar la confianza en la seguridad de nuestras comunidades", indicó la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.

Con motivo de la que es ya la peor matanza en Estados Unidos, algunos de los principales fabricantes de armas del país han subido este lunes con fuerza en Wall Street. Las acciones de American Outdoor Brands subían un 3,70% en el mercado Nasdaq, donde han perdido un 25% de su valor desde que comenzó el año. Por su parte, los títulos de Sturm Ruger & Company se disparaban un 4,26% en la Bolsa de Nueva York (NYSE), donde se han depreciado casi un 7% en los últimos doce meses. Puedes consultar esta información más ampliada en el siguiente enlace:



Por su parte, estrellas del mundo del espectáculo de Estados Unidos mostraron su tristeza en las redes sociales por la masacre. "No hay palabras para expresar la impotencia y la pena que mi corazón roto siente por las víctimas en Las Vegas y por sus familias", dijo Taylor Swift, una cantante que comenzó su carrera musical dentro del estilo country.

There are no words to express the helplessness and sorrow my broken heart feels for the victims in Vegas and their families. — Taylor Swift (@taylorswift13) 2 de octubre de 2017

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió un telegrama de condolencias a su colega estadounidense, Donald Trump, por el tiroteo. "El crimen que segó la vida de decenas de personas conmociona por su crueldad", indicó Putin en el telegrama, según informó el Kremlin.

La Torre Eiffel apagará hoy su iluminación en homenaje a las víctimas de los ataques de ayer en Marsella (sur de Francia) y de hoy en Las Vegas (EEUU), anunció la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a través de Twitter.

¿Qué sabemos hasta ahora del tiroteo en Las Vegas?



Anoche se produjo un tiroteo con fusiles automáticos durante un festival de country en los aledaños del casino Mandalay Bay.

Al menos 58 personas han muerto (entre ellas un agente) y 515 han resultado heridas.

El atacante se suicidó antes de que fuera encontrado por los agentes e indentificado como Stephen Paddock, de 64 años y residente en Nevada (EE UU).

Estado Islámico ha reivindicado el ataque, pero el FBI niega que Paddock tuviera vínculos con la organización terrorista.

Los disparos se efectuaron desde la planta 32 de un hotel, concretamente desde dos ventanas.

El tirador guardaba 8 pistolas y varias armas largas en su casa.

La Policía ha interrogado a una mujer que podría estar relacionada con el autor del ataque, pero se ha descartado cualquier vínculo.

El aeropuerto de Las Vegas ha desviado varios vuelos.

La investigación continúa abierta.

Las autoridades están investigando el pasado de Stephen Paddock, autor de la masacre y su hermano Eric ha concedido una entrevista a la cadena CBS. En ella afirma que desconoce que Stephen tuviera una afiliación política o religiosa: "No hay nada. Tenía estudios y trabajo".



El FBI persigue la misma hipótesis de las autoridades de Las Vegas: "Hemos determinado que no existe ningún vínculo de unión entre el tirador con algún grupo terrorista", han informado. Recordemos que Estado Islámico reinvindicó la autoría.

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: Asciende a 58 la cifra de muertos y ya hay al menos 515 heridos, según fuente policiales.

Detalles de cómo se produjo el suceso:

Por su parte, el jefe de la Policía de Nueva York, James O'Neill, ha informado de que el cuerpo de policía de la ciudad ha reforzado sus posiciones en "sitios estratégicos" a raíz de la matanza de Las Vegas pese a que "no hay una amenaza directa.

El presidente ha evitado pronunciarse sobre la autoria del ataque y no ha revelado más detalles de la investigación que continúan realizando las autoridades. Puedes consultar toda la información sobre la comparecencia de Trump en el siguiente enlace.

"Que Dios bendiga las almas de quienes han muerto. Que Dios bendiga a las familias con fortaleza para seguir adelante. Y que Dios bendiga a América. Gracias", finaliza Trump su breve comparecencia.

"Nuestra unidad no puede ser destruida por el mal, ni nuestros lazos pueden ser rotos por la violencia. Estamos unidos hoy en nuestra tristeza, conmoción y luto. Melania y yo estamos rezando por quienes han muerto o han sido heridos en este ataque tan horible", continua el presidente.

Las banderas en la Casa Blanca ondearán a media asta por la tragedia: "En momentos de tragedia y horror, América se convierte en una", dijo Trump para después informar que este miércoles viajará a Las Vegas acompañado por su esposa, la Primera Dama, Melania Trump.



Comparece el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. "Hoy nos une el dolor y el asombro por la masacre de anoche. Fue un acto de maldad", comienza su discurso para después agradecer la labor de la policía y los servicios de asistencia "por su coraje" y su "milagrosa" actuación.

Paddock podría haber realizado los disparos desde dos ventanas de la planta 32 del hotel Mandalay Bay, tal y como se muestra en la imagen.





Las investigaciones continúan su curso y el presidente Trump hará un comunicado desde la Casa Blanca en los próximos minutos.

Según la agencia de noticias vinculada a EI, el atacante se había convertido al Islam hace pocos meses. Sin embargo, las autoridades estadounidenses evitan pronunciar la palabra "terrorismo" y relacionar el suceso con un ataque de esta índole.

Pese a que las autoridades estaban investigando el suceso como "terrorismo doméstico" y a Stephen Paddock como un "lobo solitario", Estado Islámico ha reinvindicado su autoría través de un escueto mensaje en su agencia de noticias Al Amaq. La organización yihadista ha indicado que el autor de la masacre es uno "sus soldados" que se había convertido al islam hace tan solo unos meses. Puedes consultar la información ampliada en el siguiente enlace.



La Policía mantiene cerrado un amplio sector del sur del principal bulevar de Las Vegas, que sirve de columna vertebral a la ciudad del juego y constituye una de sus estampas más características por la sucesión de hoteles y casinos con sus anuncios luminosos. Además, se han aumentado las medidas de seguridad en lugares públicos y las fuerzas del orden tomarán precauciones adicionales.

En vistas al caos generalizado, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) ha asegurado que no se teme por nuevas "amenazas creíbles". "En estos momentos no tenemos información que indique ninguna amenaza creíble específica en otros lugares públicos del país", reza un comunicado.

La policía de Las Vegas confirma que uno de los fallecidos es un agente que estaba fuera de servicio, mientras que dos compañeros suyos que sí estaban trabajando resultaron heridos. Asimismo, desde el cuerpo piden "paciencia" a los ciudadanos porque "el proceso de identificación de los heridos y muertos tomará tiempo".

La policía de Orlando ha emitido un comunicado esta nota para simpatizarse con las víctimas en Las Vegas. Sufrieron una masacre similar hace poco más de un año.

La Casa Blanca informa de que el presidente Donald Trump hará una declaración pública a las 10.30 hora local de Washington (16.30 hora española). Recordemos que su viaje a Puerto Rico tras la masacre del huracán María podría ser aplazado tras el suceso de anoche en Las Vegas.

Medios estadounidenses están calificando el acto como "el tiroteo más letal de la historia del país". Y la policía lo tilda de "terrorismo doméstico".

"Esta noche ha sido más que horrible. Todavía no sé qué decir, pero quería que todos sepan que mi equipo y yo estamos a salvo. Mis pensamientos y oraciones están dedicadas a todas las víctimas. Me duele el corazón que esto pueda sucederle a cualquiera que solo había salido a disfrutar de lo que debería haber sido una noche divertida".



Estas han sido las primeras palabras de la estrella de la música country Jason Aldean tras la tragedia en su cuenta de Instagram. Él estaba encima del escenario en el momento en el que se ha producido el ataque qua ha dejado, por el momento, al menos 50 muertos.

El Ministerio de Exteriores ha informado de que no hay constancia de que haya españoles entre los fallecidos y heridos. Así lo ha constatado el consulado general en San Francisco, encargado del seguimiento del suceso, tras ponerse en contacto con las autoridades locales.

Se publica la primera foto de Stephen Paddock, el atacante de Las Vegas.

First photo released of the Las Vegas shooter, 64-year-old Stephen Paddock; he was found dead in Mandalay Bay hotel room he fired shots from pic.twitter.com/hr6O5UApHf — Good Morning America (@GMA) 2 de octubre de 2017

Barack Obama también ha expresado su dolor a través de las redes sociales.

Michelle & I are praying for the victims in Las Vegas. Our thoughts are with their families & everyone enduring another senseless tragedy. — Barack Obama (@BarackObama) 2 de octubre de 2017

Los investigadores valoran la posibilidad de que Stephen Paddock estuviera alojado en el hotel desde el que disparó desde el 28 de septiembre.

Esta es la portada del Daily Telegraph sobre el ataque.



De momento, la Policía sigue evitando hablar de terrorismo. Confirman que no hay vínculos con grupos extremistas.

Los testigos confirman que los disparon duraron "entre 10 y 15 minutos".

El sheriff Lombardo CONFIRMA que el atacante se suicidó antes de que la Policía entrase en su habitación.

BREAKING: Police: Las Vegas shooter killed himself prior to their entry into his hotel room. — The Associated Press (@AP) 2 de octubre de 2017

Muchos de los afectados siguen encerrados en hoteles cercanos al lugar de los hechos a la espera de que les evacúen.

Still no update on the new evacuation plan. We’ve been here for three hours. pic.twitter.com/g7N8G2pHrT — Blake Apgar (@blakeapgar) 2 de octubre de 2017

Paddock era natural de Mesquite (Nevada), y no había tenido contacto con la Policía de la localidad.

Las Vegas shooter Stephen Paddock:

-64 years old

-From Mesquite, Nevada

-No prior contact with Mesquite policehttps://t.co/FTyjtHbH9N pic.twitter.com/bKW9c15Mfe — CNN International (@cnni) 2 de octubre de 2017

Especifican las autoridades de que el atacante disparó contra una multitud de más de 22.000 personas.

La Policía descarta "más amenazas para los ciudadanos" en otras partes de Las Vegas.

My heart and prayers goes out to victims, families & loved ones! #PrayForLasVegas — Melania Trump (@FLOTUS) 2 de octubre de 2017

ÚLTIMA HORA: Los trasladados a los hospitales son ya 406.

UPDATE: 50 killed, estimated 406 people transported to the hospital in Las Vegas mass shooting pic.twitter.com/C4YMWUrOJG — NBC News (@NBCNews) 2 de octubre de 2017

Las autoridades avanzan en la investigación: "Manley ya no es una persona de interés en el caso", han dicho sobre la mujer relacionada inicialmente con el tirador.

“Marilou Danley is no longer being sought out as a person of interest': Las Vegas police https://t.co/94bJJmDC7z — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) 2 de octubre de 2017

La Policía informa de que Paddock guardaba ocho pistolas y varias armas largas en el lugar desde el que disparó a la multitud.

Marilou Danley ya ha sido interrogada y la Policía no cree que tenga nada que ver con el atacante.

Las Vegas police have now spoken with Marilou Danley and do not believe she's connected to the mass shooting https://t.co/QvZaj9UOPf — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) 2 de octubre de 2017

Kevin McMahill, número dos de la comisaría de Las Vegas, explica que "es lo peor que he visto en mi vida" y solicita ayuda ciudadana.

Esta es la situación de Las Vegas ahora mismo, según en corresponsal de la BBC. "La ciudad está bloquada".

Las Vegas is in lockdown. The strip is sealed off. Blue lights everywhere as this city reels from the deadliest shooting in US history. — James Cook (@BBCJamesCook) 2 de octubre de 2017

Informa CNN. La policía afirma que no había tenido contacto antes con el tirador. Las autoridades afirman que no saben cuánto tiempo estuvo Paddock en la zona antes del ataque.

El ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, condenó el acto de "violencia indiscriminada" y dice sentirse "horrorizado".

Horrified by awful and indiscriminate Las Vegas attack. Thoughts with all those affected. Urgently establishing if Brits involved. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2 de octubre de 2017

El Ministerio de Exteriores ha informado de que no hay constancia de españoles entre los fallecidos y heridos en el tiroteo.





Los testimonios de las personas allí presentes son estremecedores: "Reptamos sobre muertos".

Confirman al menos dos policías heridos. Uno de ellos está estable después de ser operado. El otro, presenta heridas de menor consideración.

Two on-duty LVMPD officers were injured during the shooting. One is in stable condition after surgery and the other sustained minor injuries — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

Añaden que tienen localizada a la mujer que acompañaba a Paddock, pero no precisan si ha sido detenida. Recordamos que se trata de Marilou Danley, de origen asiático.

La Policía ha confirmado que el atacante tenía "muchas armas" en la habitación desde la que ha disparado.

El jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas ha reiterado que "se trata de un lobo solitario". Eso sí, no existen vínculos con organizaciones terroristas.

Jake Owen, uno de los cantantes que actuaban en el momento del tiroteo, ha explicado a la CNN que "todo fue como una película" y que "la gente empezó a correr sin control".

A las condolencias se ha unido Ivanka Trump, hija del presidente y asesora de la Casa Blanca.

1:2 America woke up this morning to the horrific news of a devastating mass shooting in Las Vegas. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 de octubre de 2017

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha publicado una serie de tuits lamentando lo ocurrido en Las Vegas.

To victims, families & loved ones affected by this senseless violence in Las Vegas, Karen & I are praying for you & offering our love... — Vice President Pence (@VP) 2 de octubre de 2017

En el concierto se congregaban unas 40.000 personas en el momento de los disparos, según las autoridades.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha expresado su solidaridad con los estadounidenses.

⚫ Siguiendo las horribles noticias del tiroteo en Las Vegas. Toda mi solidaridad con el pueblo estadounidense🇪🇸🇺🇸 https://t.co/72e0OEJ0SJ — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 2 de octubre de 2017

El ataque de Las Vegas queda muy por encima en cuanto a víctimas del sucedido el 16 de abril de 2007, cuando Seung-Hui Cho, de 23 años, mató a 32 personas y se suicidó en el campus universitario en Blacksburg, Virginia.

La alcaldesa de Las Vegas también ha escrito un mensaje en las redes sociales.

Pray for Las Vegas. Thank you to all our first responders out there now. — Carolyn G. Goodman (@mayoroflasvegas) 2 de octubre de 2017

El presidente de EE UU, Donald Trump, ya se ha pronunciado sobre el ataque.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2017

Fuentes policiales abren la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a donar sangre para los heridos.



If you would like to donate blood for the injured victims of the Strip shooting visit the Labor Health & Welfare Clinic, 7135 W. Sahara. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

DATO: El estado de Nevada permite tener armas sin licencia. Eso sí, revisa los antecedentes penales del solicitante.

Se trata del peor tiroteo de la historia de Estados Unidos. Las 50 víctimas superan a las 49 que se registraron en Orlando en 2016, cuando un atacante leal al Estado Islámico irrumpió en la discoteca Pulse durante una fiesta.

A pesar de conocer ya la identidad, la nacionalidad y la edad del atacante, la Policía sigue investigando cuáles eran las motivaciones que tenía para disparar.

Se ha facilitado un teléfono de contacto para las familias de los afectados.

For families looking to locate missing loved ones, please call 1-866-535-5654. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

Trasciende también el nombre del atacante: se llama Stephen Paddock. Tiene 64 años.



#BREAKING Police name Las Vegas gunman as Stephen Paddock — AFP news agency (@AFP) 2 de octubre de 2017

Desde la Policía de Las Vegas confirman las cifras.

At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

ÚLTIMA HORA: Aumenta la cifra de muertos a 50 y la de heridos a 200.

En unos instantes, el sheriff de Las Vegas comparecerá ante los medios para explicar el estado de las investigaciones.

We're about to begin another briefing with @Sheriff_LVMPD regarding our investigation into the Strip shooting. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

El Mandalay Bay Resort, complejo en el que se ha producido el tiroteo, ya ha emitido un comunicado mostrando sus condolencias por lo ocurrido.

Our thoughts & prayers are with the victims of last night's tragic events. We’re grateful for the immediate actions of our first responders. pic.twitter.com/Arf8edj1iZ — Mandalay Bay Resort (@MandalayBay) 2 de octubre de 2017

Facebook ya ha activado el llamado "safety check" en Las Vegas para que los afectados puedan confirmar que se encuentran en buen estado.

El FBI ha explicado que el tirador ha podido alcanzar a tantas personas "gracias a su posición en una altura considerable".

Además, han publicado tanto la foto como los datos personales de la mujer que buscan. También el coche el que presuntamente viajó junto con el abatido.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

La Policía ya ha reabierto al tráfico algunas de las calles cercanas al casino en el que se ha producido el ataque.

Freeways have been reopened for thru traffic. However the OFF RAMPS heading eastbound are CLOSED from Sahara Ave. to Russell Rd. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

El cantante Jason Aldean es quien estaba actuando en el momento del ataque.

Singer Jason Aldean, who was performing on stage when the Las Vegas shooting began: "It hurts my heart" https://t.co/hpj1kWB9IQ pic.twitter.com/csteb8WGXX — CNN International (@cnni) 2 de octubre de 2017

Quien por el momento no se ha pronunciado tras el ataque es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En estos momentos la policía mantiene cerrada una amplia sección del bulevar Las Vegas, que sirve de columna vertebral a la ciudad y es conocido por la sucesión de hoteles y casinos que hay en él, así como varias calles adyacentes de la zona sur de esa céntrica avenida.





Ya se conoce la identidad de la mujer que se encuentra busca y captura por sus vínculos con el atacante: se llama Marilou Danley. De las víctimas no ha trascendido ningún dato.

Según afirman también desde las autoridades, el francotirador habría disparado desde la planta 32 del edificio en cuyos aledaños se estaba celebrando el concierto.

La Policía especifica ahora que se trata de un ciudadano estadounidense.

Del tirador no han trascendido datos: aún no se conoce ni nacionalidad ni edad ni cuál era exactamente su cometido. Por el momento el acto no se está tratando como terrorismo.

No paran de llegar imágenes tanto del momento del tiroteo como de los instantes de pánico posteriores.

El jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, informó en rueda de prensa de que el presunto autor del tiroteo fue abatido posteriormente por la policía en un hotel cercano al lugar del suceso.

Añade también la CNN que se valora la posibilidad de que entre los muertos se encuentren varios agentes.

Explica la Policía que la mujer que está en busca y captura es de origen asiático, y ha trascendido su identidad. Por el momento no han conseguido localizarla para concetar sus vínculos con el tirador, según CNN.

"multiple injuries" in a shooting at a country music festival in Las Vegas pic.twitter.com/IZZEerHC94 — Stephen Brian Lowe (@SBrianLowe) 2 de octubre de 2017

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) 2 de octubre de 2017

La agencia Reuters cuenta que la Policía está buscando a una mujer que viajaba con el atacante momentos antes de que se produjeran los hechos.

LATEST: Police are searching for a female companion who traveled with suspect before Las Vegas shooting - sheriff https://t.co/GE566nR0sb pic.twitter.com/ufwjMljcSG — Reuters Top News (@Reuters) 2 de octubre de 2017

Un testigo del tiroteo, a la televisión KSNV: "Estaban disparando desde algún punto alto. Estaban descargando bala tras bala".

Varios testigos han compartido vídeos del momento de los disparos en las redes sociales.

Las Vegas: Un hombre disparó con un arma automática sobre la multitud y se dio a la fuga. Varios heridos. pic.twitter.com/y3ObZrL3rJ — Alejo Schapire (@aschapire) 2 de octubre de 2017

Según ha confirmado la Policía de Las Vegas, la cifra de heridos en estado crítico es considerable.

¿Qué sabemos hasta ahora del tiroteo en Las Vegas?





- Se han producido disparos con fusiles automáticos durante un festival de country en los aledaños del casino Mandalay Bay.

- Al menos 20 personas han muerto y otras 100 han resultado heridas, según las autoridades.

- El atacante ha sido abatido y en principio se descarta la presencia de más tiradores.

- El aeropuerto de Las Vegas ha desviado varios vuelos.

- La investigación sigue abierta.