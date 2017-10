Carmena tilda de "gran error tanta violencia" por no haber "sabido escucharnos"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha referido en twitter a la situación que vive este domingo Cataluña y ha tildado de "gran error tanta violencia" por no haber sabido escuchar.

En un único tuit, Carmena ha indicado que "no se puede olvidar la voluntad de tantos catalanes que quieren expresarse". "Qué gran error. Tanta violencia por no haber sabido escucharnos", añade. Carmena protagonizó hace una semana un encuentro televisivo con su homóloga en Barcelona, Ada Colau, donde ambas apostaron por no llegar al 1-O sin "diálogo". Entonces la regidora de la capital auguró que el 1 de octubre iba a ser una catástrofe" porque es un "cúmulo de equivocaciones".

También señaló que no era "un referéndum legal" ni "constitucional" y que el resultado iba a "ser malo". Por eso, indicaba que era "tan importante el diálogo" frente a la postura de "represión" del Gobierno. En definitiva, indicó que sería una "especie de partido" que iba a quedar "cero a cero" pero con "mucho dolor".

Por su parte, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, también se ha pronunciado sobre los acontecimientos de este domingo y ha indicado que son "millones los españoles" que, como ella, defienden la democracia. "Vergüenza de Gobierno brutal e incapaz", agrega la edil de Ahora Madrid, que ha mostrado su "admiración a quién hoy ha puesto el cuerpo".

