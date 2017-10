Albert Rivera: "Puigdemont ha fracasado, pero va a intentar proclamar la independencia"

Era el turno de Ciudadanos. Minutos después de la comparecencia de todos los partidos políticos, Albert Rivera ha hecho balance de la situación que ha vivido Cataluña este domingo como consecuencia del órdago secesionista. "Es un día triste para los catalanes, para España y para la democracia", ha dicho visiblemente emocionado arropado por Inés Arrimadas, líder de la oposición en el Parlament.

Rivera ha asegurado que Carles Puigdemont, president de la Generalitat, ha "fracasado porque finalmente el referéndum no se ha celebrado". Pero ha advertido de que el golpe definitivo lo dará, junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y la CUP esta semana: "Estoy convencido de que va a intentar proclamar la independencia de Cataluña".

El único objetivo de Junqueras y Puigdemont es separar a Cataluña del conjunto de españoles

Precisamente a ellos ha señalado como los únicos culpables de "dividir a una sociedad plural y diversa". "El único objetivo de Junqueras y Puigdemont es separar a Cataluña del conjunto de españoles y eso no se puede producir", ha comentado. Por ello, ha defendido la vía que —considera— es la mejor para poner punto final a la fractura: "Celebrar unas nuevas elecciones, constituir un nuevo Parlamento".

El presidente de la formación naranja ha pedido así unas elecciones autonómicas para conformar un nuevo Parlament y empezar a negociar un referéndum pactado y con garantías en el futuro. "La salida tiene que ser más democracia, una votación con un censo de verdad, con recuentos oficiales. Queremos que pongan esas urnas. Les pido a Junqueras y Puigdemont que acaben con el procés y que no le tengan miedo a las urnas, a los censos oficiales". "Yo también quiero votar".

Ha preferido no pronunciarse, no obstante, sobre las órdenes del Ejecutivo de Rajoy a los mandos policiales. "Hoy no es el día", ha justificado para añadir que esta semana será el momento de analizar con detenimiento lo sucedido. "Nosotros apoyamos a Rajoy y por tanto tenía las manos libres para actuar, pero hoy no es el día para analizar eso. Hoy es un día muy triste para todos", ha concluido.

