El Consejo de Informativos de TVE, sobre el 1-O: "Hemos contado la información sesgada"

El Consejo de Informativos de TVE ha manifestado este domingo en una nota interna su rechazo al dispositivo y la cobertura que la cadena pública ha realizado durante este 1-O y sobre todo el seguimiento que se ha realizado del mismo acontecimiento durante el último mes.

Este tratamiento, afirman, "no se adecua a los principios básicos de la radiotelevisión pública". "En un día tan importante como hoy los ciudadanos —a quienes debemos ofrecer una información veraz y completa— se han visto privados de la programación que se merecen", lamentan en la nota emitida sobre el papel de los trabajadores que TVE tiene en San Cugat del Vallés (Barcelona).

Apoyamos las quejas de los profesionales de TVE en Sant Cugat por el tratamiento de RTVE del 1-O y abrimos una investigación #DefiendeRTVE — C.Informativos TVE (@CdItve) 1 de octubre de 2017

"Hacemos nuestra la protesta", ha declarado a 20minutos Alejandro Caballero, director del Consejo de Informativos de TVE. Este además afirma que "TVE ha cedido todo el espacio informativo a otra cadena privada con unos criterios políticos determinados", y reitera que "han relegado la información que tenía que contar hoy La 1 al Canal 24H". Esto "es trampa. Es una posverdad. Una gran mentira envuelta en una mera verdad".

Caballero además manifiesta que "lo que se ha aprobado recientemente en el Parlamento no es esto. Se aprobó una televisión pública sin presiones políticas". Y es que según explica el director del Consejo, el Canal 24H "ha ofrecido una tertulia de seis horas sin análisis ni boletines informativos" y La 1 "solamente han informado sobre el 1-O para conectar con la conferencia de prensa de la vicepresidenta del gobierno".

Por ello, dice, los trabajadores de San Cugat no están solos: "Todos firmamos esta queja pública. En Torrespaña —sede de RTVE en Madrid— también ha habido quejas para reconducir esta situación. Durante esta semana lanzaremos una queja conjunta en forma de informe urgente donde se recogerán todas las manipulaciones respecto al 1-O en la última semana o en el último mes".

No entramos en el fondo, pero hemos estado contando la información de manera sesgada y parcialNo obstante, respecto al momento en el que podremos ver los cambios no es optimista: "No será a corto plazo, en el telediario de las 21.00 horas, pero va a cambiar porque la ley hará que cambie". "No se si dará tiempo a salvar algunos muebles. Desde que se aprobó la ley no hemos visto ningún síntoma de que los responsables de informativos hayan cambiado su forma de actuar".

"No es un tema de contenido, sino de la profesión periodística y del servicio que hay que prestar a los ciudadanos. No entramos en el fondo, pero hemos estado contando la información de manera sesgada y parcial", admite.

Por estos motivos, en la nota interna, los trabajadores en conjunto exigen a los responsables editoriales que respeten "la obligatoriedad de informar con independencia y pluralidad". "Es urgente cumplir la ley recientemente aprobada y cambiar a una dirección que deja el servicio público en manos de las televisiones privadas y ningunea a los profesionales que hoy, abiertamente, hablan de 'vergüenza'", culminan su comunicado.

Las palabras estaban dirigidas a los propios trabajadores de los servicios informativos, con especial mención a la plantilla de Sant Cugat del Vallés. Estos han exteriorizado su malestar por el enfoque que desde TVE se ha dado a las informaciones que llegaban desde Cataluña, lo que se ha trasladado a Twitter, donde muchos profesionales del sector han apoyado su reivindicación.

Como periodista de TVE siento vergüenza por el tratamiento que ha dado RTVE al 1-O. De nuevo, la tele pública al servicio del gobierno #SOS — Gabriel López (@Gabrielopev) 1 de octubre de 2017

En un día como hoy solo sentimos vergüenza los que la tenemos — Macarena León (@MacarenaLeonTV) 1 de octubre de 2017

Impotencia, porque tengo q ver un debate, de relevancia pública, sobre Catalunya en una tele privada #1octL6 — vanesa benedicto (@vanesabenedicto) 30 de septiembre de 2017

Avergonzado de pertenecer a una televisión pública que no informa de las aberrantes atrocidades que se estan viviendo en Cataluña. #TVEasíNO — Carlos Vidal Teixidó (@Charlytve) 1 de octubre de 2017

Una vez más, laSexta tomando el papel de televisión pública ante la manipulación de RTVE. Desde Barcelona y analistas catalanes. #10ctARV — JuanMa Fdez (@juanmafdez) 1 de octubre de 2017

Desde dentro, algunos, estamos luchando contra esta manipulación — vanesa benedicto (@vanesabenedicto) 1 de octubre de 2017