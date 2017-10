Urnas en los colegios y asistencia de algunos mossos que aseguran sólo velarán por la seguridad

Varias parejas de Mossos d'Esquadra se han personado este domingo en en la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat y diversos colegios electorales de Cataluña, donde algunos agentes han asegurado a las personas concentradas que sólo velarán por la seguridad, descartando así su cierre, mientras las primeras urnas y papeletas para la votación del 1-O suspendida por el Tribunal Constitucional han empezado a llegar a los locales.

Según ha podido comprobar Efe, algunas patrullas que acuden a los colegios electorales, donde se concentran centenares de personas para impedir su cierre, les comunican en conversaciones informales que sólo velarán por la seguridad.

En la Conselleria de Enseñanza, una pareja de Mossos han levantado un acta en la que descartan cerrar el espacio por la presencia de demasiadas personas en su interior. Los agentes mossos han pedido hablar con apoderados, y tras llevar a cabo la notificación, han dicho que permanecerán en el punto de votación electoral.

En el colegio electoral situado en la Escuela Orlandai del distrito de Sarrià de Barcelona, una pareja de Mossos d'Esquadra se ha personado hacia las 6.30 horas de la mañana, cuando había unas 300 personas concentradas. Los agentes se han encaramado a una escaleras de la entrada y han explicado a los concentrados: "estamos aquí para la velar por la seguridad de todos, para que todo salga bien, para que no haya ningún incidente".

Los concentrados han vitoreado a los dos mossos, que posteriormente en conversaciones informales con los concentrados han indicado que no van a cerrar los colegios electorales, si bien desde la policía catalana se asegura que se trata de opiniones personales de los agentes, porque el cuerpo cumplirá con las órdenes del Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar los puntos de votación.

Otro grupo de Mossos se ha personado en la Escola del Treball, Sobre las 6.50, en el recinto barcelonés de la Escola Industrial, y minutos antes han llegado al IES Miquel Tarradell, del barrio del Raval. Poco antes han llegado al IES de Sant Just Desvern (Barcelona), y también a la Conselleria de Enseñanza, que es uno de los colegios electorales.

También se ha dado el caso en el que otra pareja de Mossos d'Esquadra no han podido pasar a los colegios, como es el caso del IES Juan Manuel Zafra, donde los mossos han llegado a la puerta y han dicho a la gente concentrada que querían entrar para ver que no se estaba haciendo ninguna actividad relacionada con el 1-O y no les han dejado entrar.

Paralelamente, las urnas y papeletas para votar este domingo en el referéndum unilateral convocado por el gobierno catalán y suspendido por el Tribunal Constitucional han comenzado a ser repartidas por algunos de los colegios desde las 6 horas de hoy, según han informado responsables de comunicación de la Generalitat a través de las redes sociales, en una jornada lluviosa en algunos puntos.

Que truquin a la porta de l'escola i sigui la repartidora de somnis. Acaben d arribar. Les urnes, sí. #Dovella esclata: plorant i aplaudint. — David Fernàndez #Sí (@HiginiaRoig) 1 de octubre de 2017

