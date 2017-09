Villoslada presenta su proyecto para "construir Galicia desde la izquierda" y "mirar cara a cara al PP"

El candidato a la Secretaría Xeral del PSdeG, Juan Díaz Villoslada, ha presentado este sábado por la mañana en la agrupación socialista de A Coruña las bases programáticas de su proyecto 'Galicia desde a esquerda'. Lo ha hecho junto a un grupo de compañeros, entre los que se encontraban el rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde; el médico y exdiputado ourensano Alberto Fidalgo, la parlamentaria autonómica Noelia Blanco y la concejala coruñesa Silvia Longueira.

Según ha indicado el propio Villoslada a través de un comunicado, este "trabajo colectivo" de "un nuevo proyecto para Galicia" tiene en cuenta los "logros" del socialismo en el pasado, pero "renovado y modernizado, fuerte y unido". Su objetivo, ha precisado, es "mirar cara a cara al PP y a Feijóo" y "llevar adelante políticas distintas a las conservadoras y neoliberales".

Las líneas programáticas de 'Galicia desde a esquerda' dedican la primera parte a las ideas y medidas para el partido para pasar, en la segunda parte, a aplicarlas en la sociedad, poniendo el foco en los servicios públicos, la reindustrialización, el I+D o la transición ecológica de la economía.

También recogen la "obligación moral y política" que el Gobierno gallego debe tener con las personas mayores, la apuesta por la calidad en el empleo, la necesidad de "potenciar un futuro" para la gente joven o la igualdad como "señal de identidad".

El candidato socialista anunció que si es elegido secretario general complementará estas líneas programáticas con una conferencia política en el inicio de 2018 para "presentar un proyecto no sólo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo" que suponga "el pistoletazo de salida para lanzar la fuerza de los socialistas" de cara a las elecciones municipales de 2019.

NO TIENE "CONOCIMIENTO EFECTIVO" DE NINGÚN PACTO

Con respecto a un posible acuerdo posterior a los avales de las otras dos candidaturas en el proceso, la del portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, y la del vigués Gonzalo Caballero, Villoslada ha afirmado que no tiene "conocimiento efectivo" de ningún pacto, pero ha apuntado que una vez superada la fase de los avales no caben acuerdos".

A este respecto, ha defendido que los avales "no son un cheque en blanco de los militantes" y que, por lo tanto, "no se pueden utilizar para establecer alianzas interesadas". "Los tres nos presentamos para llegar hasta el final el día 8. Deberían explicitarlo tanto si es cierto como si no porque, de ser cierto, habría una falta de transparencia y un engaño a los militantes que avalaron en esta fase anterior", ha subrayado, justo antes de hacer hincapié en que lo importante en este proceso es "el pacto con la militancia".

