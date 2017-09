Beamonte (PP) espera que este domingo "se imponga la cordura" en Cataluña frente a las "soflamas" independentistas

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha confiado en que este domingo "se imponga la cordura" en Cataluña, donde la Generalitat ha convocado un referéndum ilegal y secesionista. En el Día del Afiliado del PP regional, ha lamentado las "soflamas" populistas e independentistas.

Ha dejado claro que un dirigente político nunca debe "llevar a sus ciudadanos a límites innecesarios" y ha de "pensar en todos, no en unos cuantos", además de "saber aceptas las reglas del juego que todos nos dimos, el ordenamiento jurídico".

Ha comentado que conoció al presidente de la Generalitat trabajando en un proyecto de ámbito nacional y "nunca" le dio la impresión de que fuera un "kamikaze", criticando la "huida hacia adelante para tapar miserias y vergüenzas".

Beamonnte ha recordado que Aragón y Cataluña son dos regiones hermanas "por mucho que algunos intenten tergiversar", criticando a los "irresponsables" que "se empeñan en levantar barreras y fronteras". Ha avisado de que "están intentando separarnos innecesariamente",

aunque ha confiado en "recuperar el espacio de normalidad, que es lo que necesita la sociedad catalana", pidiendo a Puigdemont que "vuelva a la senda de la normalidad y del sentido común por el bien de Cataluña, de los catalanes y de esta gran nación que es España". "Cuando uno se entrega a las soflamas pasan las cosas que pasan y hay consecuencias".

Ha tenido un recuerdo para "los compañeros que trabajan y luchan por defender la libertad, porque todos seamos iguales, por la defensa del modelo de convivencia que nos dimos", en alusión al PP de Cataluña.

UN PARTIDO SOLVENTE

El PP es una organización "seria, solvente, que no va a rehuir su responsabilidad como primera fuerza" de Aragón "a pesar del momento de inestabilidad", ha aseverado, advirtiendo de que "no somos los que vamos a apuntalar" a un Gobierno autonómico que ha "sangrado" el bolsillo de los ciudadanos con la presión fiscal. Ha observado que Aragón puede convertirse en la región con tipos más elevados en los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio si Extremadura los rebaja, apuntando que el incremento progresivo del techo de gasto permitiría reducirlos.

Además, ha indicado que si suben los salarios y bajan los impuestos se producirá una bolsa de disposición que reactivará el consumo.

El PP aragonés es un partido "sin conflictos" y es "el más unido y cohesionado de todo el espectro político aragonés", ha continuado Beamonte, quien ha puesto de relieve la "unidad" conseguida durante los últimos procesos congresuales.

Mientras tanto, "otros están en sus guerras, en sus batallas", ha dicho el presidente regional del PP, quien ha considerado que la izquierda aragonesa "se está abriendo en canal" y, a la vez, el PP dedica todo su esfuerzo a "defender el interés general del conjunto de los aragoneses y el proyecto de este gran país que es España".

"Somos un partido en el que se puede ver reflejada cualquier persona, que no busca la fractura en la sociedad, que no quiere bloques ni frentes, que sabe respetar al que piensa distinto y cuyo principal objetivo no es otro que servir a la mayoría que apuesta por la libertad y el bien común", lo que "nos hace ser grandes, diferentes, nos permite ser la primera fuerza política en la Comunidad".

Luis María Beamonte ha exigido al presidente del Gobierno de Aragón "más normalidad y más sentido común", no "giros radicales" ni "pensar únicamente en los suyos", criticando que anuncie proyectos que "no terminan en nada" y que "amenace" con la convocatoria de elecciones.

PROYECTO PARA ARAGÓN

El presidente provincial del PP Zaragoza, Javier Campoy, ha afirmado "quien hace más ruido no es quien lleva más razón" y que "en política eres lo que haces", en el caso del PP "política con mayúsculas" desde un partido "honesto, limpio, transparente". Se ha mostrado convencido de que Luis María Beamonte será presidente de todos los aragoneses.

"Tienes un proyecto político para Aragón, tienes equipo, quieres sumar, piensas en el interés de la mayoría, tienes mucha ilusión, espíritu renovado, y sobre todo tienes un gran equipo", ha dicho a Beamonte, garantizándole que "muchos amigos que te vamos a apoyar, vamos a sudar la camiseta".

El presidente del PP Huesca, José Antonio Lagüens ha dicho que esta provincia está unida y coordinada para trabajar "desde el minuto uno" para "gobernar bien Aragón, para todos los aragoneses". Ha recordado al senador y presidente del PP regional Manuel Giménez Abad, asesinado por la banda terrorista ETA en 2001, de quien ha destacado su "pasión por la libertad".

Desde el PP Teruel, Joaquín Juste se ha mostrado "orgulloso" de este partido por sus convicciones, la calidad y "la gente que tenemos en el territorio", señalando que este partido ha conseguido "mover la rueda de la economía" en el conjunto de España, aunque "algunos solo hacen que poner palos".

