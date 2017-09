Bilbao acogerá este domingo la IV Marcha solidaria Fundación Síndrome de Down

Carrera (FUND. SÍNDROME DOWN)

Según ha informado la organización, la cita, que se desarrollará entre el Paseo de Uribitarte y el parque de Doña Casilda, se consolida como una prueba solidaria tradicional en la capital vizcaína, a la que acuden participantes de todas las condiciones físicas, al carecer el evento de carácter competitivo.

Rostros conocidos y comprometidos se sumarán a la marcha para mostrar su apoyo a este proyecto. Personalidades de la cultura, la economía y el deporte darán el pistoletazo de salida a la marcha, cuya salida y llegada se instalará en el Paseo de Uribitarte, a la altura de la Plaza Pío Baroja.

La prueba partirá a las once de la mañana y la recaudación del evento se destinará íntegramente a los programas de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco. El núcleo de participación más numeroso lo integrarán familiares y enfermos afectados por el síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

"La participación trata de recordar que hay un gran número de personas afectadas por la enfermedad, que forman parte de nuestra sociedad en plena igualdad. En la actualidad se busca una calidad de vida que normalice la inclusión plena en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual", ha indicado el gerente de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, Óscar Seoane.

