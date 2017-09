Desafío independentista | Directo: Cientos de personas ocupan colegios para mantenerlos abiertos hasta este 1-O

Continúa diciendo Assange en Twitter: "Lo que está pasando en Cataluña es el conflicto occidental más significativo entre un pueblo y el estado desde la caída del muro de Berlín, pero sus métodos son de 2017, desde VPNs, proxies, espejos y chats cifrados a la vigilancia y censura por internet, la propaganda con bots y cuerpos armados".

What is happening in Catalonia in the most significant Western conflict between people and state since the fall of the Berlin wall--but its methods are 2017, from VPNs, proxies, mirrors and encrypted chat to internet surveillance and censorship, bot propaganda and body armor.