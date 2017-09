Agenda política del 1-O: Dónde votarán Puigdemont y Colau y dónde lo seguirán Rajoy,  Sánchez...

Los líderes políticos se preparan para la intensa jornada del 1 de octubre. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la mayoría de los consellers y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya han anunciado dónde o cómo votarán, mientras que el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, seguirán la jornada con sus equipos desde Madrid.

Puigdemont y todos los consellers votarán en el referéndum entre las 9.00 y las 11.00 horas del domingo en sus respectivos municipios.

Según un comunicado de Presidencia, Puigdemont lo hará a las 9.30 horas en el polideportivo municipal de Sant Julià de Ramis (Girona), mientras que el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, lo hará en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) a una hora que aún está por determinar.

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, tiene previsto depositar su voto a las 11.00 horas en la escuela Lluís Piqué de Parets del Vallès (Barcelona), mientras que el de Exteriores, Raül Romeva, lo hará a las 10.00 horas en la Casa Cultura Marisol de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Por su parte, Colau ha confirmado que el domingo votará en blanco porque en las condiciones en que se celebrará el 1-O es el voto que más la "representa", aunque no el que desea, y ha expresado su apoyo a los actos de algunas asociaciones de padres, Ampas, en los colegios.

"Me gustaría poder votar un sí o no con convicción. En las condiciones actuales lo que más me representa es un voto en blanco", ha dicho Colau en una entrevista en la televisión local Betevé.

Desde Moncloa

En Madrid, Rajoy seguirá este domingo desde el Palacio de la Moncloa con sus colaboradores el referéndum "ilegal", atento a cualquier incidencia. Estará acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

A Moncloa acudirán también el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, entre otros. La ministra de Sanidad, Dolors Monserrart, natural de Barcelona, pasará el domingo en Cataluña.

Rajoy mantendrá una comunicación fluida con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que permanecerá todo el fin de semana en su Ministerio en permanente contacto con los responsables del dispositivo, según han informado a Europa Press fuentes de este Departamento.

Se prevé que en Moncloa algún portavoz o miembro del Gobierno haga una valoración oficial de la jornada. No está claro si podría ser el propio presidente del Gobierno el que comparezca a última hora de la tarde. Todo dependerá de lo que vaya sucediendo, según fuentes del Ejecutivo.

La dirección nacional del PP no tiene previsto, en principio, ninguna convocatoria pública en Madrid. Será el PP catalán que dirige Xavier García-Albiol el que valorará el intento de referéndum desde un hotel en Barcelona. Y este sábado también han convocado un acto en Badalona en defensa de la ley y apoyo a la actuación del Ejecutivo de Rajoy.

PSOE y Cs

En Ferraz, Pedro Sánchez seguirá el desarrollo de la jornada acompañado por miembros de su equipo más próximo como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, entre otros.

En Ciudadanos tienen previsto convocar a los medios de comunicación este domingo en Barcelona pero aún no han ofrecido detalles al respecto. El sábado, la portavoz de la Ejecutiva nacional y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, hará unas declaraciones en la sede de Cs en Barcelona, y el lunes la reunión de la Ejecutiva se celebrará en la capital catalana en vez de en Madrid.

La dirección de Podemos, por su parte, ha decidido mantener un perfil bajo y no tiene previsto desplazar a ninguno de sus principales dirigentes a Cataluña ni reunirse para seguir el desarrollo del referéndum, que entienden como una "movilización política". Uno de los portavoces de la Ejecutiva comparecerá desde la sede del partido de la calle Princesa de Madrid para valorar los acontecimientos que se produzcan.

Casa del Rey

Por su parte, la Casa del Rey ha hecho pública una agenda de la Familia Real que no incluye ninguna actividad oficial "con cobertura informativa" entre los días 2 y 8 de octubre.

La ausencia de compromisos públicos facilitará a Felipe VI el desarrollo de sus tareas como jefe del Estado en función de los acontecimientos, si bien la Casa del Rey ha preferido no hacer comentarios sobre este punto.