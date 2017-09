Santisteve: "No soy nacionalista, soy constitucionalista y quiero que todo el mundo se pueda expresar"

Así ha contestado esta tarde Santisteve a la petición de comparecencia formulada por la portavoz de Cs, Sara Fernández, para que el alcalde explique los apoyos y autorizaciones que el ayuntamiento ha concedido a actos y actividades relacionadas con el referéndum ilegal en Cataluña, entre los que Fernández ha citado los convocados por las Marchas por la Dignidad, Puyalón, y la 'Asamblea de cargos públicos por la libertad, la fraternidad y la convivencia' celebrada por Unidos Podemos el domingo 24 de septiembre en el pabellón Siglo XXI de la ciudad.

Santisteve ha asegurado que, en el caso de la asamblea, "este alcalde se ha limitado a facilitar un espacio para un debate", ha dicho, argumentando que "esto va de hablar, de dialogar, de confrontar opiniones a veces con las que podemos estar radicalmente en contra, pero igual hay que escucharlos", porque si no "cada uno se blinda en sus argumentos y se les olvida escuchar al adversario".

"Por ofrecer un espacio no se está asumiendo en absoluto el contenido de lo que allí se pueda decir", ha estimado, al emplazar a "dejarnos de prejuicios y distinguir lo que son actos de expresión de pensamiento con actividades de confrontación, violencia e imposición a terceros de nuestros pareceres".

Ha asegurado a la portavoz de Cs que "lo de Puyalón me suena a chino, pero como me atribuyen de todo, pues lo que diga el señor Azcón -portavoz del PP- o los tuits y las redes de lo que ha hecho el alcalde" y ha sostenido que "si tengo que hacer caso a lo que los demás opinan de mí, importa un pito lo que pueda pensar porque nadie se detiene a saberlo".

Ha insistido en que la asamblea del Siglo XXI no la organizó el consistorio, sino que ofreció la ciudad porque "no hay inconveniente en que el acto se celebrara aquí", apuntando que primero se solicitó la Ciudad Escolar Pignatelli, propiedad de la Diputación de Zaragoza (DPZ), y cuando se denegó este espacio, se pidió celebrarlo en el pabellón municipal.

"A partir de ahí no tengo nada que ver, salvo que hice de anfitrión en este acto de cargos públicos porque estoy convencido de que los derechos y libertades se afrontan con más democracia, no con represión" y ha llamado a "posibilitar una vía de diálogo y de acercamiento".

"HAY ALGUIEN MÁS"

En este punto, ha dicho tajante que "no se trata de o estás conmigo o estás contra mí", sino que "hay una tercera vía", que no se limita a la "visión hegemónica del bipartidismo o a la visión de esos nacionalismos con los que los dos partidos del régimen del 78 han estado pactando" todos estos años.

"Pero se equivocan, hay alguien más, gente que surgió a raíz del 15M y algunos no tenemos jefes aunque a ustedes les vaya bien reconducirnos a la lógica de los partidos, pero yo me salgo de esa lógica de confrontación de o conmigo o contra mí; nosotros no excluimos a nadie, exigimos nuestro derecho a opinar y a que se nos respete", ha sentenciado.

Santisteve ha lamentado, asimismo, que "lo más triste de todo es que los problemas de la política se sigan resolviendo en los tribunales", aseverando que "el marco constitucional saltó en Cataluña en 2010 y lo hicieron saltar ustedes no respetando el Estatuto de Autonomía y su soberanía para definir sus funciones".

Ha opinado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es parte del problema y no será nunca parte de la solución", agregando que "han tenido siete años para restituirlos y han sido incapaces, han jugado a lo que les convenía y a llevarlos a esa situación de deriva antes que ponerse a trabajar y a dialogar".

Ha concluido asegurando estar "radicalmente de acuerdo en que el pueblo catalán se exprese y que utilice la jornada del 1 de octubre como una movilización ciudadana en la que sean escuchados y atendidos". "Sean ustedes un poquito más demócratas", ha espetado al resto de partidos.

