Pleno.- Los grupos condenan las agresiones ocurridas en la Asamblea de Podemos en el pabellón Siglo XXI

De esta forma, el pleno ha subrayado que Zaragoza "es una ciudad acogedora y que se caracteriza por el diálogo y la convivencia entre diferentes", rechazando expresamente "que la minoría ultraderechista que se concentró ante el pabellón Siglo XXI sea representativa de esta ciudad".

En su segundo punto, también aceptado por unanimidad, se ha condenado "rotundamente" las agresiones que se produjeron contra las personas presentes el pasado domingo, 24 de septiembre, en esa asamblea, entre ellas la presidenta de las Cortes de Aragón y diputada de Podemos, Violeta Barba.

El tercer punto, que ha sido rechazado al recibir solo el apoyo de CHA y el voto en contra de PP, PSOE y Cs, reclamaba al consistorio que, en su defensa de valores constitucionales como el derecho a la integridad física y moral, el derecho de reunión y el derecho de expresión, mostrase "su más absoluta preocupación porque los responsables políticos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no fueran capaces de garantizarlos el pasado domingo".

El portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha señalado que "lo del Siglo XXI no es un hecho aislado, es una situación que se está dando en todo el Estado y en toda Europa", en referencia al regreso de la extrema derecha al parlamento alemán, al auge de la ultraderecha en Francia y los Países Bajos, "el fenómeno de la ultraderecha se está afianzando en el marco europeo".

"En España no se da el mismo fenómeno, no encontramos un partido de ultraderecha al uso, pero dentro del PP se integra toda esa parte de la ultraderecha" que, en su opinión, "está tomando el control de ese partido", ha manifestado, para apuntar que la asamblea no se celebró en la Ciudad Escolar Pignatelli, lugar solicitado por Podemos en primer término, "porque el presidente de la Diputación de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, no quiso".

"ERA DE EXTREMA DERECHA"

Muñoz ha insistido en que la concentración "era de extrema derecha", porque la convocó el MSR, y "se decía traidores ejecución, asesinos, se lanzaron objetos, se intentaron apropiar de símbolos que son de todos, como la bandera española y aragonesa, y usando la fuerza como falta de respeto a un acto que intentaba sembrar el diálogo", por lo que "aunque no todas las personas fueran de extrema derecha, la concentración sí era de extrema derecha y se alentó desde la bancada de enfrente", ha señalado en referencia al PP, criticando también la "irresponsabilidad del delegado del Gobierno" por la falta de efectivos policiales en ese lugar.

Según Muñoz, las concentraciones promovidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no fueron violentas y ha alertado de que "el problema es que normalicemos las concentraciones ultraderechistas que están apareciendo en este país porque se hacen contra independentistas o contra otros partidos políticos", indicando que este sábado hay cuatro concentraciones de este tipo convocadas.

"O frenamos esto o estaremos retrocediendo en el pacto constitucional bastantes años atrás", recalcando que con esa concentración se intentó "coaccionar el diálogo, incendiar las calles con un móvil político", estimando que el delegado del Gobierno "lo hizo mal".

"ESTÁN RABIOSOS"

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha contestado a Muñoz que nunca se ha manifestado "delante de un partido democrático, pero usted sí" y ha rememorado distintas declaraciones de concejales de ZEC apoyando escraches y protestas.

"Ustedes están rabiosos porque la cagaron con todas las letras en el acto que montaron en Zaragoza, les salió fatal y venía su jefe, Pablo Iglesias, y como están acostumbrados a buscar culpables me ha tocado a mí", ha sostenido, incidiendo en que "fue un desastre de acto" del que culparon al portavoz municipal del PP.

Azcón ha condenado la agresión a Violeta Barba "sin paliativos", si bien ha preguntado al alcalde, Pedro Santisteve, que "si hay vocales del PP que tienen que dimitir por esa manifestación, dónde están las dimisiones del señor Híjar y la señora Artigas que el sábado por la tarde estaban en una manifestación ilegal", cuestionando también "dónde están las disculpas de Arantza Gracia cuando solicita un crowdfunding para quien agredió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy", sentenciando que los concejales de ZEC "no son creíbles".

DECLARACIONES DE PUIGDEMONT

El portavoz del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha precisado que esta asamblea de cargos públicos la organizó Unidos Podemos "con toda la legitimidad del mundo" y lo pidieron a Pamplona y Cádiz "y dijeron que no", mientras que el alcalde de Zaragoza "dijo que sí, pero lo pidieron a la Ciudad Escolar Pignatelli que no es una instalación municipal", sino de la Diputación de Zaragoza.

Pérez Anadón ha planteado que en la moción se rechace también "de plano" las declaraciones "despectivas" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aludiendo a la ciudad de Zaragoza como foco violento y en el párrafo tercero ha pedido que se elimine la referencia al Estado cuando se habla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En este punto, ha argumentado que "el acto del domingo desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad estuvo mal y faltó previsión y hay un órgano que es la Junta de Seguridad y hubiera sido necesario convocar una Junta Local de Seguridad que no está solo para fiestas y actos protocolarios", ha sentenciado, advirtiendo de que la Policía Local también podría auxiliar al resto de efectivos policiales.

JUICIOS DE VALOR

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha estimado que esta moción "tiene unos juicios de valor tan sesgados hacia una de las partes", dado que hablan de que la mayoría de las personas concentradas "portaban símbolos de extrema derecha, pero en las fotos solo sale uno y siempre el mismo".

Ha emplazado a condenar las agresiones y el uso de la violencia que hubo este domingo y "vengan de donde vengan y vayan dirigidas a quienes vayan dirigidas", lamentando que ZEC, en otras ocasiones, no ha condenado hechos similares "como cuando hace un año aquí a varias concejalas se nos insultó y agredió verbalmente", remarcando que Zaragoza siempre ha sido "una ciudad acogedora". Ha advertido de que el último punto Cs no lo apoya por la crítica que implica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho tajante que "Zaragoza no se representa por esa cuadrilla de energúmenos que había concentrada en el Siglo XXI" y ha condenado las agresiones que se produjeron en ese acto, entre ellas a la presidenta de las Cortes de Aragón y diputada de Podemos, Violeta Barba. "Hubo un problema de seguridad ese día, ni existió la coordinación suficiente ni la dotación policial para garantizar la seguridad" en ese acto, ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.