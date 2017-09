Pleno.- El Ayuntamiento apoya, de forma unánime, a los concejales que cumplen la legalidad en Cataluña

Los 'populares' han pretendido que se aprobara como declaración institucional, pero no ha contado por el respaldado de Zaragoza en Común (ZEC), a no ser que se aceptara incluir en el mismo texto otra moción de urgencia de esta formación, que no ha tenido el apoyo del resto de grupos y finalmente se han debatido y votado por separado.

El texto del PP -que es el de la FEMP- recoge el apoyo "rotundo y unánimemente" a los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de Cataluña que desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos.

En consecuencia, se condena "firme y enérgicamente" cualquier tipo de presión, coacción, acoso o persecución a los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de Cataluña y, al tiempo, muestra su "condena total y absoluta" a quienes llevan adelante esas actitudes "intolerables" contra los que cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos asumidos con los ciudadanos.

También se expresa con rotundidad que se defiende y defenderá "con decisión y convicción absolutas la legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales como pilares del Estado de Derecho democrático".

"Todo lo que suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución, nada se puede hacer fuera del respeto a la legalidad vigente", reza el acuerdo.

Finalmente, se manifiesta el respeto absoluto a la democracia y a la convivencia. "Queremos permanecer en este Estado de Derecho dentro de las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y pacífica", concluye el texto.

CUMPLIR

El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha dicho suscribir la moción y rechazar cualquier tipo de presión y ha recomendado al PP que "se crea y cumpla la moción que ha leído".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha indicado que la moción debería ser una declaración institucional y ha elogiado la actitud de alrededor de alcaldes en Cataluña que, al cumplir la legalidad, "se convierten en referentes de la democracia".

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérz Anadón, ha alertado de que "no se debería tomar con frivolidad lo que ocurre porque la deriva no es la correcta".

Pérez Anadón se ha mostrado contrario a la actitud de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al argumentar que "cuando reivindica a los 700 alcaldes independentistas y no a los 200 que no lo son, y además entra la Iglesia, empieza a haber demasiados elementos para que sea explosivo".

El portavoz del grupo municipal de ZEC, Pablo Muñoz, ha dicho que "es una moción para tapar las vergüenzas del PP porque no se atreve a asumir el debate general".

El portavoz el PP, Jorge Azcón, le ha criticado a ZEC que en lugar de buscar diálogo hace lo "radicalmente contrario", para dejar claro que "no solo se ataca a la Constitución, sino a la democracia".

Se trata de "restablecer el orden constitucional" y para ello hay que evitar que el domingo, 1 de octubre, se vote "y no lo dice el PP, sino el Tribunal Constitucional para evitar que la democracia se atropelle por los que intentan desunir a este país", ha dicho.

"La legalidad democrática está por encima de ideologías y reside en un todo que es la Constitución y parece mentira que no le entiendan", le ha dicho a ZEC.

