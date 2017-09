Así fue la reunión de Steve Urkel y los personajes de 'Cosas de casa' 28 años después

La revista Entertainment Weekly, experta en reencuentros televisivos, ha juntado a los protagonistas de la popular serie de televisión Cosas de casa 28 años después de su estreno.

Kellie Shanygne Williams , Darius McCrary, Shawn Harrison, Bryton McClure, Jo Marie Payton, Reginald VelJohnson y Telma Hopkins se reúnen en un salón para unas divertidas fotos que incluyen también a Jaleel White, que interpretaba al mítico Steve Urkel.

Urkel comenzó a aparecer esporádicamente en la primera temporada de la ficción, y su popularidad creció hasta convertirse en un personaje principal que resistió hasta la última emisión en 1998.

Entre las ausencias destacan Jaimee, que interpretaba a Judy, y Rosetta LeNoire, la abuela Willow, que falleció en 2002.



