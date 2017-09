El PP cree que a quien gane en las primarias "no le dejarán dirigir" un PSdeG "instalado en el canibalismo político"

Así se ha pronunciado Tellado en rueda de prensa preguntado por cuál es su preferido de los tres candidatos, el actual portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga; el diputado Juan Díaz Villoslada y el militante Gonzalo Caballero.

Al respecto, el secretario xeral de los populares gallegos ha asegurado que no tiene "favorito" puesto que no tiene "carné" del PSOE gallego, y ha abogado por "respetar" el proceso "interno" de la formación.

Con todo, sí ha afirmado que le gustaría que venciese "alguien con quien se pueda dialogar y llegar a acuerdos", y que estableciese un proyecto político "sólido".

"Pero gane quien gane, no le van a dejar dirigir el partido", ha confrontado a renglón seguido, antes de apuntar que el PSdeG, a su juicio, está "instalado en el canibalismo político".

TRES 'SANCHISTAS'

A mayores, a preguntas de los periodistas, ha cuestionado la "corriente ideológica" del 'sanchismo', "instalado en el 'no es no" y en "no apoyar nada".

Con todo, ha valorado que "voces internas" del PSOE abogan por llegar a acuerdos en cuestiones fundamentales como la defensa de la constitucionalidad, y se ha mostrado "seguro" de que en estos temas los socialistas están "más cerca del PP que de las mareas de Podemos".

En este sentido, ha indicado que le gustaría que más personas dentro del PSOE "se atreviesen a alzar la voz contra el pensamiento único" para "cerrar filas" ante "desafíos" como el catalán.

