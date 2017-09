Noriega espera que este domingo "impere el sentido común" en Cataluña y que las vías de diálogo "no queden rotas"

"Espero que la situación no llegue a puntos de no retorno, mas allá de los que se tienen adoptado a lo largo de estas semanas", ha indicado el regidor compostelano en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local.

Y es que ha recordado que después del 1 de octubre viene el día 2 y, por lo tanto, "no puede ser que las vías de diálogo queden rotas" y se llegue a "un punto de no retorno". En este sentido, ha lamentado que no se hayan aplicado "vías de diálogo" ni se hayan buscado "garantías para ir a referendos pactados".

"Los cuerpos de seguridad informan de la incautación de papeletas y urnas como si hablasen de la incautación de explosivos", ha denunciado, para luego apostar por un 2 de octubre con "condiciones mínimas" para "poder esteblecer vías de diálogo".

Preguntado por si viajará a Cataluña este fin de semana, ha explicado que viajará a Roma para participar en un acto, pero que hay compañeros del espacio de En Marea que van a estar allí como observadores.

