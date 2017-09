Miley Cyrus lanza 'Younger Now', su nuevo álbum

Este viernes 29 de septiembre sale a la venta el sexto álbum de estudio de Miley Cyrus, Younger Now a través de Sony Music. Tras publicar recientemente las canciones Malibu, Inspired, Younger Now y Week Without You, la colección completa de 11 temas ya está disponible en todas las tiendas digitales.

Rolling Stone ha dicho del álbum que es "sinceridad intensiva" y People Magazine ha comentado que "Cyrus continúa siendo una estrella carismática, que impregna las mejores canciones".

El programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon presentará la "Semana de Miley" entre el 2 y el 6 de octubre, durante la cual Cyrus actuará todas las noches. Esta celebración de una semana entera sin precedentes en The Tonight Show comenzará con una charla con Fallon el lunes 2 de octubre y también incluirá actuaciones y su participación es sketches. Los fans también podrán disfrutar de invitados especiales y sorpresas durante toda la semana.

Y para celebrar este lanzamiento, Spotify ofrecerá una fiesta en Nashville el viernes 29 de septiembre para Cyrus y sus fans. "Es NUESTRA fiesta y haremos lo que nos apetezca! Estás invitado/a al lanzamiento de mi álbum en @spotify que será en Nashville," ha dicho Cyrus. Los mejores fans de Cyrus en Spotify han sido invitados a asistir a un evento muy especial para celebrar Younger Now, y podrán disfrutar de un montón de sorpresas.

Younger Now no es una reinvención sino una continuación. Tal y como expresa el nombre al disco, "nadie se queda siempre como está". Los álbumes anteriores de la artista reflejaban su personalidad y su visión musical. Ahora, con Younger Now, Cyrus ha querido tomar las riendas de la creatividad: ella escribió todas las letras, coescribió la música y también es coproductora del álbum.

Miley Cyrus es cantante, compositora, actriz, artista y filántropa. Con cinco álbumes número 1, incluyendo su disco de 2013 nominado a los Grammy, Bangerz —que fue platino en Estados Unidos y vendió casi 30 millones de copias, y generó cinco giras mundiales sold-out— Cyrus es una de las artistas más influyentes de la cultura pop.

Además de su éxito en la música y la televisión, Cyrus fundó la organización sin fines de lucro The Happy Hippie Foundation con la que fomenta que la gente joven luche contra la injusticia. Desde su inicio, la fundación ha ofrecido apoyo directo a miles de jóvenes sin techo y LGBT en todo Estados Unidos. En 2015, amfAR otorgó a Cyrus el Premio Inspiration por su lucha contra el VIH/SIDA, y también fue distinguida por el Centro LGBT de Los Angeles por su trabajo a favor de la juventud LGBT con el Premio Vanguard. Más recientemente, Cyrus ha recibido el Premio Power of Women 2016 de Variety por su labor filantrópica.