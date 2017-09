Cruz Roja y el IMAS generan oportunidades para mejorar la empleabilidad de los jóvenes de la comarca de la Vega

Cruz Roja Región de Murcia, en la Asamblea Local de Molina de Segura, ha trabajado programas en el marco del Plan de Empleo desde hace 11 años y, desde hace dos años, se ha visto reforzado con el Programa Pulsa Empleo de Mejora de la Empleabilidad dirigido a jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social, financiado por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, y la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

El Proyecto Pulsa Empleo se articula en dos medidas, una de ellas denominada 'Activación, orientación y acompañamiento a la inserción para jóvenes de garantía juvenil' que incide en la activación de personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación para su incorporación al mercado laboral o a la formación.

Y complementado, por la medida de 'Formación para el empleo con jóvenes de garantía juvenil' que garantiza actuaciones teórico-prácticas, que mejoran la empleabilidad a través del desarrollo y aprendizaje de competencias personales, transversales y técnico-profesionales, según informaron fuentes de Cruz Roja en un comunicado.

Para ello, el personal técnico y voluntarios de Plan de Empleo de Cruz Roja incorporan la perspectiva de trabajo competencial con las personas y las Empresas, para acompañar a los y las jóvenes en el autoconocimiento y desarrollo de aquellas competencias que necesitan para lograr su objetivo profesional y acompañar a las empresas en la definición puestos y selección por competencias.

El equipo de Cruz Roja también cuenta con la participación activa de la empresa en todas las fases del itinerario, ya que las acciones están orientadas a acercar a los jóvenes al tejido productivo ofreciendo primeras oportunidades laborales con ofertas de empleo en las que se acompaña a las empresas a definir perfiles competenciales adaptados sus necesidades.

El proyecto se ha dirigido a 63 jóvenes menores de 30 años de la Comarca de la Vega Media (Molina de Segura, Alguazas, Las Torres de Cotillas, Ceutí y Lorquí) inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil que se encuentran en situación de vulnerabilidad con diferentes situaciones.

Por ejemplo, se trata de jóvenes que, o bien no finalizaron la enseñanza secundaria obligatoria o teniéndola no han continuado procesos formativos que les posibilite la empleabilidad, o jóvenes que aun teniendo formación no tienen empleo, y las consecuencias económicas y psicosociales derivadas de ésa inactividad les ha desembocado a una situación de vulnerabilidad.

También incluye a jóvenes con o sin experiencia profesional previa o experiencia no adaptada a los requerimientos actuales del mercado de trabajo. Desde Cruz Roja también se fomenta el retorno a los centros educativos, debido a que muchos de las personas jóvenes necesitan mejorar su nivel de formación reglada, pues no tienen el mínimo que el mercado de trabajo actual demanda.

Todas las actuaciones constituyen en sí una medida para fomentar la no discriminación, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la diversidad. En particular el proyecto lucha específicamente contra la discriminación por edad que sufren los y las jóvenes en el mercado de trabajo.

