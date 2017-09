El proyecto del Hospital de Teruel incluye el espacio necesario para radioterapia "si lo consideran los técnicos"

El proyecto se licitará durante esta legislatura, ha reiterado Lambán, quien ha subrayado que "no hay que modificar el proyecto" por el motivo señalado, indicando que es cuestión de reservar un espacio en el diseño y después solo será necesario construir el búnker necesario.

Ha pedido más rigor y precisión al hablar sobre el servicio de radioterapia en Teruel, expresando que cuando el PP, en la anterior legislatura, licitó su proyecto para este hospital no incluía el servicio mencionado e IU "no dijo ni una sola palabra".

MÁS CERTEZAS

Patricia Luquin ha preguntado al presidente si va a modificar su propuesta de construcción del nuevo hospital de la capital turolense y ha pedido "menos milongas y más certezas", recordando que los turolenses "llevan 15 años esperando", pero "no hay nada puesto encima de la mesa".

"No puede pasar otra legislatura sin que el hospital empiece a ser una realidad", ha considerado la diputada de IU, aseverando que la ciudadanía necesita "certezas y menos titulares". A su juicio, o el nuevo hospital está "gafado" o se ha utilizado como "moneda de cambio para cuadrar Presupuestos o como promesas que no saben o no quieren cumplir".

