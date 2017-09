Juanma López Iturriaga presentará 'Crush', un nuevo concurso de La 1

Después de su buena acogida en el Mipcom –la feria mundial de contenidos de la industria del entretenimiento– y el interés generado en países como Francia, Alemania, Italia e incluso Estados Unidos, está a punto de llegar a España Crush. un nuevo concurso para el prime time de La 1 que estará presentado por Juanma López Iturriaga.

Crush, que se encuentra en fase de producción, es un programa desenfadado y apto para todos los públicos, un concursoen el que cada semana dos equipos competirán por un suculento premio en metálico. Para lograr el bote, tendrán que evitar ser "aplastados" por gigantes cajas fuertes.

Cada semana competirán dos equipos formados por cuatro personas cada uno, acompañados por un personaje conocido. Se enfrentarán a 8 preguntas, cuatro por equipo, donde deberán buscar siempre todas las respuestas correctas y colocarse debajo de ellas, evitando así las erróneas, ya que, de lo contrario, serán aplastados por cajas fuertes tamaño XXXL. La estrategia que siga cada equipo será crucial para llegar a la fase final y llevarse el gran premio en metálico que se pondrá cada semana en juego.

Habrá una zona llamada Limbo donde estarán a los concursantes que sean aplastados. Allí podrán animar a su equipo y optarán al comodín de la reanimación, que les permitirá volver al juego.

Tras retirarse del baloncesto de alta competición, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles frente a Michael Jordan, Juanma López Iturriaga encontró en la televisión el gancho perfecto para seguir vinculado a este deporte que tantas alegrías le ha dado. Se estrenó en la pequeña pantalla con el programa Al Contraataque (Telemadrid), un programa de reportajes y entrevistas sobre la Liga ACB.

Aquel programa fue el punto de partida en una carrera televisiva que le ha llevado a presentar otros programas deportivos como El Friqui (Telemadrid) hasta ser el comentarista deportivo en varios Campeonatos Europeos y Mundiales.

Fuera del mundo deportivo ha brillado como presentador de galas de Inocente, Inocente desde 1992 en la Forta hasta 2016 en TVE 1 pasando por Telecinco aunque si hay un formato en el que ha destacado, ese es el de los concursos. Además de ser el primer presentador en nuestro país de uno de los realitys más exitosos del mundo, Supervivientes (Telecinco), ha conducido otros como El Rompecabezotas (cuatro temporadas en Etb y Telemadrid), Flash, el juego de las noticias (Telecinco) o No me digas que no te gusta el fútbol (de 2006 a 2008 en LaSexta).