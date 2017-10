La actividad criminal de las bandas latinas en la región se duplica en dos años

La actividad delictiva de las bandas latinas ha aumentado y se ha agravado en la región en los últimos dos años, llegando a duplicarse. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha alertado en su Memoria de 2017 de que estos grupos cometieron más acciones criminales y de mayor gravedad el año pasado que en 2015, cuando se produjo la reactivación de estas organizaciones después de varios años con una menor actividad. De esta forma, el documento recoge la constatación en 2016 de 59 hechos delictivos (homicidios, peleas, tenencia de armas, amenazas...), un 15,6% más que en 2015 (51) y un 127% más que en 2014 (26). Estos datos reflejan que los actos criminales de las bandas latinas continúan aún al alza tras experimentar un incremento del 96% de 2014 a 2015.



Dicho aumento se debe, fundamentalmente, a la elevada actividad del grupo Trinitarios y Dominican Don't Play La Fiscalía muestra además su preocupación por la consumación de hasta tres homicidios después de que no se registrase ninguno en los periodos 2009- 2011 y 2013- 2015. "Se rompe pues, la tendencia de la inexistencia de homicidios consumados ejecutados por este tipo de bandas", afirma la Fiscalía en su informe, que explica que "dicho aumento se debe, fundamentalmente, a la elevada actividad del grupo Trinitarios y Dominican Don't Play".



En concreto, Trinitarios fue el grupo más activo y violento, con 26 delitos cometidos. Dominican Don't Play aparece en segundo lugar con 19 episodios delictivos. Por su parte el grupo de los Ñetas fue el responsable de 11 delitos frente a los tres atribuidos a los Latin King, la única pandilla cuya actividad delictiva descendió.



Otras bandas de menor entidad, como Forty Two, Traviesos o Blood, no cometieron ningún delito conocido, ya que el documento destaca que detrás de estos números existe una importante "cifra negra" de acciones criminales que no se denuncian ante el temor de las víctimas a posibles represalias.

Menos pandilleros

Este nuevo repunte de la actividad criminal de las bandas latinas llega, sin embargo, en un momento en que estas organizaciones cuentan con menos de la mitad de miembros que hace unos años. Actualmente, la policía estima que en la región hay como máximo entre todas las bandas unos 300 pandilleros, frente a los 800 de 2008, lo que supone un 62% menos.



Trinitarios es la que tiene más presencia (80-90 miembros), con 12 grupos repartidos entre Leganés, Vallecas, Alcalá de Henares, Usera, Cuatro Caminos-Tetúan, Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Fuenlabrada, Parla, Valdemoro, Collado Villalba y Orcasitas. Les siguen los Dominican (50-60) con ocho grupos a los que denominan coros en Alcobendas, Lavapiés, Prosperidad, Villaverde, Usera, Tetuán, Argüelles y Campamento.



Los Ñetas (60-70), con siete pandillas, se concentran en Vallecas (dos), Quintana, Villaverde, Arganzuela, Torrejón y Parla. Por último, los Latin King (30) tienen hasta nueve grupos diseminados por Leganés, Móstoles, Puerta del Ángel, Entrevías, La Elipa, 12 de Octubre, Vallecas, Alcobendas y Fuenlabrada.

Acciones violentas en 2017

> 15 de enero. Un joven de 25 años y nacionalidad dominicana falleció tras recibir dos disparos cuando se encontraba en un bar de la calle Topete, en el distrito de Tetuán. El joven disfrutaba de un permiso penitenciario.

> 12 de marzo. La Policía Nacional detuvo a 11 jóvenes tras una pelea de bandas latinas en la plaza Patricio Martínez (Latina). Hubos disparos y navajazos.

> 3 de junio. Una pelea entre bandas latinas en la piscina municipal del polideportivo de Orcasitas (Usera) dejó cinco heridos leves. En la reyerta se empleó una catana y una pistola de fogueo.



> 27 de julio. Un menor resultó herido de gravedad al recibir cuatro machetazos en plena calle en el distrito de Vallecas en una pelea entre bandas.



> 28 de septiembre. Un miembro de los Dominican y otro de los Trinitarios sembraron el pánico en el un vagón de Metro de la línea 5. Protagonizaron un enfrentamiento con un arma blanca y una pistola que causó pánico entre el resto de viajeros.





