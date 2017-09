Ronaldo estrena coche: "Nuevo animal en casa, el Bugatti Chiron"

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha mostrado recientemente en su Instagram un vídeo (puedes verlo dos párrafos más abajo) en el que se le ve conduciendo su nuevo Bugatti Chiron. Además añade un texto junto al vídeo: "New animal in the building Bugatti Chiron (nuevo animal en casa Bugatti Chiron)".

No es la primera vez que se ve al jugador con este coche ya que en febrero apareció junto a su coche. Por aquel entonces, se le veía en este vídeo probando su Bugatti en un circuito cerrado.

El Bugatti Chiron salió a la venta en otoño de 2016. Tiene un motor de 1.500 CV y le ha costado 2,4 millones de euros. Es un cupé de dos plazas, con tracción en las cuatro ruedas y con un motor central. Su velocidad máxima limitada es de 420 km/h, aunque para llegar hasta esta velocidad hay que ponerlo en modo 'Top Speed' y utilizar una segunda llave 'Speed Key'. Con estos modos se reduce la resistencia aerodinámica al avance. Más información sobre las características del Bugatti Chiron de Cristiano Ronaldo.

New animal in the building Bugatti Chiron 🎉🎉🎉✌️👌✈️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el28 de Sep de 2017 a la(s) 10:32 PDT

Precisamente este modelo es el mismo que utilizó Juan Pablo Montoya para conseguir un récord: Llegar a 400 km/h y frenar en seco, todo en 42 segundos. Puedes ver el vídeo del récord en este enlace.