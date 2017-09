Casarse con uno mismo: una moda que está surgiendo en varios países

Hace unos días conocíamos el caso de Laura Mesi, una italiana de 40 años que había decidido casarse con ella misma. Vestida de blanco, en una ceremonia con 70 invitados y con una tarta nupcial de cinco plantas, Mesi celebró su boda soñada en una granja en Vimercate en la que no había novio ni se le esperaba. Un acto el de casarse con uno mismo que parecería una excentricidad si no fuese porque no es ni mucho menos el primer caso (ya en 2015 fue célebre el de Yasmin Eleby) y porque en varios países se intenta hacer caja con esta moda, según cuentan en la BBC.

Esta tendencia del 'automatrimonio' se conoce en otros países como 'sologamia'. En Italia, aparte del caso de Mesi, también se dio recientemente el de Nello Ruggiero, un ciudadano de Nápoles, que optó por lo mismo.

Pero Italia no es el único país donde la 'sologamia' está ganando seguidores. En Japón, una agencia de viajes comenzó a ofrecer eventos de matrimonio para mujeres solteras en 2014. En Estados Unidos, la web I Married Me ("Me casé conmigo") pone a la venta kits completos con anillos y tarjetas con mensajes positivos para casarse con uno mismo. En Canadá existe una agencia llamada Marry Yourself Vancouver, que lleva en funcionamiento apenas un año debido al auge de bodas de este estilo.

Por los casos conocidos, parece que llegar a los 40 años solteros sería el tope. Muchos casos conocids han tomado la decisión de realizar un evento de este tipo a esa edad.

"Hace dos años me di cuenta de que no tenía por qué estar soltera. Yo quería casarme. Pero sola. Conmigo misma. Ha sido un cuento de hadas, soñaba con ello. Creo firmemente que cada uno de nosotros debe amarse primero a sí mismo. Puedes vivir un cuento de hadas sin el príncipe azul", contaba Laura Mesi, quien viajo (sola, por supuesto) de viaje de luna de miel a Egipto.