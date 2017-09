López Miras propone que el voto de la Junta Directiva del PP regional sea "secreto" para que elija en "libertad"

El presidente de la Comunidad y coordinador general de Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha propuesto que el voto de los miembros de la Junta Directiva del PP regional en su reunión de este viernes sea "secreto" para que puedan elegir en "plena libertad" al nuevo presidente del partido "decidiendo lo mejor para el PP, que es lo mismo que decidir lo mejor para la Comunidad".

Así lo ha anunciado López Miras este jueves en una rueda de prensa en la que ha mostrado su intención de presidir el PP regional para que "en los próximos años sigamos cumpliendo nuestra palabra, para que culminemos los proyectos esenciales que harán más grande nuestra Región, para impulsar nuevos proyectos y para apostar por el turismo, por las infraestructuras y por un compromiso social fuera de duda".

En este sentido, López Miras ha afirmado que ha recibido llamadas de todas las juntas locales que le han mostrado su apoyo. Asimismo, ha contactado uno por uno con los 200 miembros de la Junta Directiva del PP autonómico y todos le han expresado su "apoyo y lo acertado de la decisión" para presidir el partido y ser elegido como sucesor del recién dimitido Pedro Antonio Sánchez.

"Todos me han transmitido ánimos, fuerza y, lo más importante, su apoyo y respaldo al proyecto que les he presentado", según ha anunciado López Miras, que por "prudencia" no ha querido avanzar todavía, hasta que la Junta se posicione, si hará cambios en el Comité Ejecutivo en caso de resultar elegido o si abandonará el cargo de coordinador general del PP regional.

López Miras, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por la secretaria general del PP de la Región, Maruja Pelegrín, se ha postulado también para liderar al partido en las próximas elecciones autonómicas. Y es que, aunque ha reconocido que es una decisión que deberá adoptar el Comité electoral nacional en su momento, ha puntualizado que "el presidente autonómico del partido es el candidato por regla general".

"QUIERO APORTAR UN NUEVO IMPULSO"

En este sentido, López Miras ha considerado "sinceramente" que la Región de Murcia "necesita de partidos políticos que crean en ella" y que sean capaces de "trabajar con los murcianos". Desde hace años, ha recordado que "elección tras elección" los ciudadanos "han respaldado de forma contundente el mejor proyecto, el mejor programa y el mejor equipo", que han sido "los del PP".

En sus años en el PP, López Miras dice haber tenido "la suerte y el orgullo" de haber participado en este trabajo de la mano de dos presidentes, Ramón Luis Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez. Hoy, ha señalado que "ha llegado el momento de dar un paso al frente" para liderar el partido, presidirlo y encabezar su candidatura a las próximas elecciones.

"Quiero aportar un nuevo impulso, nuevas ideas, nuevas iniciativas e ilusión a un proyecto sólido, en marcha y funcionando", según López Miras. Se trata, ha añadido, de un proyecto que "está haciendo posible un Gobierno que ofrece resultados a los murcianos". Su intención es "liderar el PP con la confianza de la Junta Directiva".

Ha recordado que, hace unos meses, asumió la responsabilidad del Gobierno de la Región y, tal como dijo entonces, mantiene que ha sido "lo más importante que alguien puede hacer", es decir, "servir a los demás" y "poner todo el esfuerzo y la dedicación para que la nuestra sea una sociedad mejor y eso se note en la vida de las personas, sin que ningún murciano quede atrás".

Ha anunciado que este viernes expondrá ante el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva su intención de presidir el PP regional de acuerdo a los estatutos del partido, "cumpliendo las normas, respetando a todos los afiliados, a cada junta local y a todos los que hacen grande este partido para obtener de forma continuada el respaldo de todos los murcianos".

Ha reconocido que ha consultado a todos los miembros de la Junta Directiva, a los que ha llamado personalmente "uno a uno" para que conozcan su intención de liderar un partido "ganador" y que "lo seguirá siendo". Se trata, ha especificado, de un partido que "es un referente para los murcianos y una garantía de trabajo y de entrega con ellos como referente".

"Tenemos mucho que aportar, los murcianos lo saben, y en los municipios en los que gobernamos, actuamos con transparencia, gobernamos con todos e impulsamos proyectos de futuro", tal y como ha señalado López Miras, quien señala que el PP también se comporta de esta manera en aquellos municipios en los que "ganó las elecciones pero que, con acuerdos oscuros, se ha impedido el gobierno en contra de la voluntad mayoritaria de los votantes". En esos, casos, cree que "se retrocede y actúa desde el sectarismo", y la gente "lo tiene cada día más claro".

López Miras ha avanzado que el PP regional va a modernizar sus estructuras y su forma de trabajar en el día a día. "Escuchamos a los militantes y nos convertimos en una herramienta útil para ellos", tal y como ha reconocido el presidente de la Comunidad, quien cree no obstante que "debemos aspirar a ir mucho más allá" y la permeabilidad del PP de la Región "ha de ser absoluta".

"La gente que nos ha apoyado elección tras elección tiene que percibir que su voluntad llega y que es útil, que se transforma en decisiones para seguir avanzando desde el Gobierno o para cambiar las decisiones de aquellos que han asumido el control de las instituciones con una extravagante suma de minorías", ha señalado.

UN PARTIDO "ÁGIL" Y QUE TRANSMITA "ILUSIÓN"

Si obtiene el respaldo y la confianza de la Junta Directiva, López Miras ha mostrado su intención de liderar un partido que "transmita la ilusión de crear y de dar forma a la mejor tierra del mundo"; y un partido "ágil que tenga capacidad de actuar en el corto plazo con rapidez"; y que sepa que "no basta con tener razón, sino que tiene que estar preparado para exponerla con convicción frente a los que buscan la algarada para que su ruido impida escuchar la verdad".

Su objetivo es lograr un partido en el que "todos tenemos que contar" y en el que "quiere contar con todos", tanto con los más veteranos como con los militantes que "un día tuvieron un puesto de responsabilidad y que hoy asumen otro tipo de compromiso, siempre al servicio de los murcianos".

"Busco más que el consejo de ellos, quiero que se sientan implicados en el día a día de un partido innovador, con nuevas estructuras y nuevos equipos, pero que sabe de dónde viene y que está orgulloso de quienes nos han traído hasta aquí y nos han dado la fuerza que tenemos", según López Miras.

Ha apostado por un PP "con presente pero, sobre todo, con futuro, y con ilusión", ya que "es el único partido que siempre ha dado voz y voto a sus jóvenes", que "son una parte importante de nuestro trabajo". Su objetivo es que los jóvenes murcianos "sepan que su futuro pasa por un buen gobierno que haga bien las cosas y que cuenta con ellos".

"No les vamos a vender pancartas, ni camisetas ni mensajes vacíos muy bien adornados", sino que el PP les ofrece "participación, trabajo por y para ellos y, sobre todo, con ellos", según López Miras, quien ha destacado que el PP "es un partido honrado, fuerte y sincero, orgulloso de 40 años de trabajo por la Región".

Otros, añade, "se etiquetan como nueva política", pero el PP "somos la anterior, la presente y la futura", ha indicado el coordinador regional del PP, quien cree que otras formaciones "pueden seguir llevando a cabo sus ruines estrategias con sus políticas de condenas preventivas que, al final, dañan las instituciones".

