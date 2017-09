Tudanca se compromete a buscar "la solución que la Junta no da" a los sanitarios no asistenciales

Tudanca ha señalado que los trabajadores, farmacéuticos y sanitarios, defienden sus derechos ante una Junta "que les cierra las puertas" tras muchos años de "recortes en los servicios públicos" que ahora "se maquillan con una Oferta de Empleo Público".

El dirigente socialista ha considerado que la Junta "está demostrando ser incapaz" a la hora de hacer procesos de selección de empleo público, motivo por el que se ha comprometido a trabajar para que el colectivo de sanitarios no asistenciales "no se vea abocado a ver empeoradas sus condiciones laborales por el empecinamiento de no comprender que son trabajadores de la sanidad pública y que tienen que tener derecho a que su experiencia sea tenida en cuenta a la hora de consolidar su empleo".

El presidente del Sindicato de Veterinarios de León, Manuel Martínez, ha denunciado que la Junta de Castilla y León discrimina a "los 2.000 sanitarios no asistenciales al no reconocerse sus méritos profesionales".

El sindicalista ha puesto de relieve la "importante labor" que desempeñan los sanitarios no asistenciales y a los que "la Junta abandona", motivo por el que se han convocado tanto jornadas de huelga como encierros en las diferentes delegaciones de la Junta a lo largo de Castilla y León.

Martínez se ha mostrado en contra de la Oferta de Empleo Público anunciada por la Junta, ya que "no se reconoce el carácter sanitario de las 10 plazas de farmacéuticos y cerca de las 30 plazas de veterinarios que se van a ofertar", por lo que la recurrirán.

Consulta aquí más noticias de León.