Ortega apunta que la batalla contra la violencia machista hay que librarla en el ámbito educacional, más que en el penal

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega Benito, ha calificado hoy de "importantísimo" el Pacto sobre Violencia Machista aprobado en el Congreso de los Diputados, un documento que contiene 213 medidas consideradas imprescindibles para terminar con esta lacra que, como así ha advertido, exige reforzar la batalla mucho más en el ámbito educacional y cultural que en el penal.

Ortega, que ha inaugurado esta tarde el Congreso Internacional 'Garantías procesales de investigados y acusados: situación actual en el ámbito de la Unión Europea', que se celebra en la sede del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid (UVA) hasta este viernes, entiende que la violencia machista es un tema en el que era "absolutamente necesario un acuerdo de todos para analizar lo que está ocurriendo, máxime si se tiene en cuenta que las numerosas medidas que se están adoptando no están dando los resultados pretendidos".

Y es que, según la máxima responsable de la agrupación de colegios de abogados de España, el número de víctimas en lo que va de año es "absolutamente alarmante", y por ello "que los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo es para felicitarse porque se conseguirá que, por lo menos, todos actúen en una misma dirección y caminen en un mismo sentido".

Sin embargo, Victoria Ortega, en declaraciones recogidas por Europa Press, subraya que estamos ante un problema que exige sobre todo trabajar en el "ámbito cultural y educacional, mucho más importante que el penal, pues todo en esta vida no se puede arreglar con el Código Penal. O educamos a los niños y niñas en política de igualdad o no conseguiremos avanzar, no se arregla todo con endurecer las penas, a la vista ésta", ha sentenciado.

El congreso inaugurado en Valladolid se destina a especialistas en la materia y reúne a profesores y catedráticos de Derecho Penal y Procesal de diversas universidades nacionales y extranjeras, así como a fiscales y magistrados.

Asimismo, la actividad se enmarca en un proyecto de investigación de excelencia financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y coordinado por la catedrática de Derecho Procesal Coral Arangüena y la profesora titular de esta asignatura, Monserrat de Hoyos, de la Universidad de Valladolid.

Este viernes, a las 10.00 horas, el fiscal y miembro por España de Eurojust Francisco Jiménez-Villarejo visitará el Congreso, según fuentes de la organización.

Eurojust es un órgano que se creó en 2002 con el objetivo de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea.

