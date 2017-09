Medio centenar de alumnos de la USC protesta contra tres profesores que firmaron un manifiesto antirreferéndum

-ante la Facultade de Políticas- para protestar contra tres docentes de esta institución compostelana que firmaron el manifiesto 'Parar el golpe. 500 profesores en defensa de la democracia constitucional', contrario al referéndum del próximo 1 de octubre en Cataluña.

Así, alumnos de Dereito y Políticas se han concentrado tras una pancarta en la que se podía leer: 'Non no noso nome' ('No en nuestro nombre').

En declaraciones, Pablo Rodríguez, uno de los estudiantes presentes, explica que se ha convocado esta concentración para protestar contra tres docentes que "firmaron el ya famoso manifiesto de los profesores, que poco más que pedía el uso de la violencia en Cataluña".

"Apoyamos el derecho a decidir y estamos en contra del uso de la violencia por parte del Gobierno", sostiene Rodríguez, que apunta que "si lees el manifiesto no buscan una salida diplomática del asunto de Cataluña".

En concreto, los tres profesores contra los que han protestado este jueves son: Celestino García y Miguel Caínzos, de Políticas, y Roberto Blanco Valdés, de Dereito.

