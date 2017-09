"Alguien será responsable de haber hecho las cosas de manera incorrecta", dice Ángel García

"Se te señala, se te acusa mediáticamente, se te condena de forma política. Luego se resuelve de manera totalmente contraria y no pasa nada", ha señalado el alcalde. "Alguien será responsable de haber hecho las cosas de manera incorrecta", ha añadido.

El socialista se queda con la satisfacción personal y la alegría que sintió su madre cuando la avisó. "Hubo algún grupo político que pidió mi declaración de patrimonio del año 2007, cuando en aquel momento no era pública. Fue cuando entre en política y demuestra que ya tenía un patrimonio importante, fruto del esfuerzo y del trabajo de toda mi vida", ha explicado el socialista.

Ha revelado que nadie de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE le ha llamado. "Ni lo espero, ni lo necesito", ha añadido. "Lo único que me gustaría es que la gente nueva que llegue a la FSA tomen mi ejemplo como lo que no debe ocurrir. Con estas acciones solo conseguimos que la política sea un terreno de confrontación, de enfrentamiento, de rechazo y de involución. Y yo no entiendo la política así", ha concluido el alcalde de Siero.

