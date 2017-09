PP insiste en que "no hay argumentos jurídicos, técnicos ni presupuestarios para querer frenar el soterramiento"

"Murcia no se para y no vamos a consentir que lo haga ahora", ha asegurado tras concluir el Pleno en el que la oposición ha aprobado una moción contraria a la llegada del AVE a la ciudad y al mantenimiento del paso a nivel de Santiago el Mayor, pese a que "no hay argumentos jurídicos, técnicos ni presupuestarios" que avalen su postura.

El Partido Popular "apuesta por el soterramiento de las vías y por la llegada del AVE soterrado", explica Ortiz, quien añade que "ofrecemos diálogo y propuestas, pero la oposición, en un frente antiPP, se ha dejado llevar por un populismo ferroviario promovido desde Podemos". Esta situación ha provocado que "olviden los argumentos técnicos 'porque no les quedan y los han sustituido por intereses políticos".

Así se demuestra con dos acciones concretas. Por un lado, "ni siquiera han querido que el PP conociera la moción de urgencia que presentaban al Pleno y, por otro, en los últimos días se han sucedido las visitas y reuniones con el Ministro de Fomento, el presidente de Adif y técnicos que han dado respuesta una a una a todas las dudas e interrogantes planteados, pero cuando no se quiere atender a razones éste es el resultado que se obtiene".

Respecto a la intención de mantener abierto el paso a nivel de Santiago el Mayor pese al informe contrario de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que es la competente, Roque Ortiz explica que "no es posible y si lo hiciéramos sería tanto como prevaricar, y entones la oposición tardaría poco en denunciarnos. Es un sinsentido".

La opción de Beniel "es insostenible e inviable por numerosas razones, entre ellas porque no está técnicamente preparada, no permitiría compaginar el tráfico con el servicio de cercanías, carece de aparcamientos ni servicios de transporte y, sobre todo, supondría eliminar todos los servicios ferroviarios existentes con Murcia (cercanías, media distancia y larga distancia), dejando Murcia incomunicada".

"Además de suponer varios años de retraso, tampoco soluciona nada porque los trenes lanzadera también obligan a cerrar los pasos a nivel", insiste.

La oposición tendrá que explicar a los murcianos "por qué se moviliza para pedir que el paso a nivel de Santiago el Mayor no se elimine y que los trenes de Murcia se queden en Beniel", continúa Ortiz, quien también insiste en el compromiso de que la ciudad "no tendrá AVE si no ha comenzado antes la excavación del soterramiento".

Por otra parte, el concejal Popular ha aludido a los "bandazos" de PSOE y Ciudadanos respecto a la conexión de Murcia con la alta velocidad ferroviaria y al uso de la estación de Beniel, con continuos cambios de criterio de las votaciones.

"El más significativo tuvo lugar hace apenas tres meses, cuando los socialistas rechazaron una iniciativa en la Asamblea Regional por entender que en la cámara no estamos para debatir sobre propuestas técnicas, estamos para debatir prioridades políticas y dejarnos de demagogias. Y, por supuesto, se opusieron a la propuesta de Beniel", concluye.

