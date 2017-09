La Junta condiciona la aprobación del PGC a la existencia de un acuerdo previo que garantice su respaldo en las Cortes

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha condicionado la aprobación del Presupuesto General de la Comunidad para 2018 a la existencia de un acuerdo previo que garantice su respaldo en las Cortes, ya que, como ha garantizado, a pesar de que una prórroga de las cuentas estatales supondría algunos escollos en las de la región esto no imposibilita su aprobación ante la "certeza" de algunas cifras como las entregas a cuenta o el objetivo de déficit.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado la Ley de Medidas Tributarias, Del Olmo ha insistido en que para la Junta es "fundamental" tener un Presupuesto el 1 de enero de 2018, para lo que, como ha explicado, ya se han dado pasos como la aprobación del techo de gasto que asegura "327 millones de euros más".

La consejera ha explicado que actualmente la necesidad de un acuerdo en el arco parlamentario es el principal problema al que se enfrenta el Presupuesto regional, por encima de la posibilidad de prórroga de las cuentas estatales, ya que esta situación podría afectar a determinadas cuestiones como la subida salarial de funcionarios, algo para lo que existen fórmulas que posibilitarían la aprobación del Presupuesto regional.

Además ha insistido en que la falta de acuerdo en la región puede retrasar la aprobación de la norma, cuyo plazo de presentación en las Cortes esta fijado en el Estatuto en el 15 de octubre como fecha límite, tras lo que ha confiado en que "las cosas cambien" y finalmente se posibilite la presentación de las cuentas "más pronto que tarde".

Sin embargo, de no ser así, no ha desechado la posibilidad de prorrogar el presupuesto de 2017, algo que ha considerado que no es "dramático", ya que se ha hecho "en otras ocasiones" como es el caso de este mismo año, tras lo que ha insistido en que desde la Junta se dan pasos para aprobarlo lo antes posible, "si en vez del 15 es una semana después no pasa nada", ha aseverado.

Del Olmo ha garantizado que la Junta no negocia actualmente el Presupuesto sino que es el PP el que lo está haciendo. "La negociación corresponde a los grupos, ningún año se ha cerrado el Presupuesto sin cerrar un acuerdo", ha explicado, tras lo que se ha preguntado si alguien piensa que la Junta va a llevar algo a las Cortes para que sea rechazado.

Finalmente, la consejera ha insistido en que a estas alturas del año se han sumado un cúmulo de factores en torno a los Presupuestos, a pesar de lo que la Junta "trabaja con intensidad". "Da igual retrasar su presentación cinco días, lo importante es tener presupuesto el 1 de enero", ha aseverado.

ESCENARIO ESTATAL

Ante la situación por la que atraviesa el proyecto de presupuestos del Estado la consejera ha asegurado que las circunstancias a las que se enfrentan las cuentas este año son "muy distintas" a las de el pasado ejercicio cuando el objetivo de déficit se conoció en diciembre y las entregas a cuentas en marzo de 2017.

Del Olmo ha recordado que, sin embargo, este año ya se conoce el objetivo de déficit para 2018, así como las entregas a cuenta, de las que se informó a las autonomías en julio, a lo que ha sumado la aprobación por parte del Estado del techo de gasto, lo que incluye unas perspectivas económicas.

"Las circunstancias no son ni parecidas", ha aseverado, por lo que ha garantizado que desde la Junta se seguirá trabajando tras lograr aprobar el techo de gasto en el Parlamento con la abstención de Ciudadanos.

