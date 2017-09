El Gobierno ofrece a Cataluña "más recursos" y nuevas "funciones" para detener la crisis

Un nuevo sistema de financiación autonómica que incluya "más recursos" para todas las comunidades autónomas, que desarrolle nuevas "funciones" o vías de "colaboración" y que contemple las "características específicas" de cada región, incluidas "sin duda" las de Cataluña.

Esta es la salida que el Gobierno dirigido por Mariano Rajoy transmitió este jueves a la Generalitat, a solo tres días de la consulta independentista prohibida por el Tribunal Constitucional que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre.

No hay nada que esté escrito en piedra, lo que sí hay son reglasEl encargado de trasladarla ha sido el ministro de Economía, Luis de Guindos, que eligió una entrevista en la televisión autonómica catalana (TV3) para reiterar que la "oferta" de diálogo ha estado "siempre" encima de la mesa.

Estas conversaciones, sin embargo, tendrían límites explícitos e implícitos.

El primero es la Constitución. Guindos aseguró que, si bien la creación de concierto económico catalán similar al vasco o al navarro "no es el tema", este solo encontraría viabilidad si la Carta Magna se reformase, algo para lo que no existe quórum. "Eso tiene sus cauces. Evidentemente, si se modificara se podría hacer [el concierto catalán]. No hay nada que esté absolutamente escrito en piedra, lo que sí hay son reglas", zanjó.

El segundo límite es la negociación entre los partidos mayoritarios para conseguir un sistema de reparto que contente a todas las comunidades autónomas, o lo que es lo mismo, la cuadratura del círculo, ya que ninguna región admitiría perder recursos en detrimento de otra.

¿Otra descentralización?

"Lo que el gobierno ha puesto encima de la mesa es un nuevo sistema de financiación autonómica que siempre acaba transfiriendo más recursos de la administración central a las admistraciones autonómicas, en el cual se pueden recoger las características específicas de los diferentes territorios, entre ellos la comunidad autónoma catalana sin duda", explicó el ministro.

Puigdemont aseguró que se sentará con

el Gobierno a

partir del 2-O¿Cómo lograr el acuerdo entonces? Según Guindos, incluyendo sumando a la financiación "funciones que se pueden desarrollar adicionalmente" o nuevas "formas de colaboración". "Lo que supondría es que la administración central transfiere más recursos a las comunidades autónomas", resumió.

Guindos no aclaró si eso significaría una mayor descentralización de competencias -y, con ello, mayores trasnferencias de dinero para gestionarlas-, aunque aseguró que los niveles de autonomía de que gozan las administraciones territoriales españolas están entre los mayores del mundo.

En cualquier caso, y como ya advirtió el propio de Guindos hace una semana en el Financial Times, la oferta está condicionada a que la Generalitat retire el referéndum, abandone los planes independentistas y dialogue en el marco de la ley.

El Govern está dispuesto a sentarse a la mesa, pero solo después de que la consulta se haya celebrado y en el marco de una separación amistosa de España, como ha anunciado el president Carles Puigdemont.